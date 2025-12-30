Navega en barco por el Guadalquivir, con vistas a Doñana al atardecer y al ritmo de grandes artistas: así es la programación del Buque La Pepa este 2026

A orillas del Guadalquivir, con vistas a Doñana y con una copa de manzanilla en mano la vida sabe diferente. Pero ¿qué pasa si a esto le sumas navegar por sus aguas mientras te deleitas de la música de tu artista favorito? Si te has visualizado viviendo esta experiencia deberás saber que en Salúcar de Barrameda podrás disfrutar de todo esto a bordo del Buque La Pepa, gracias a una nueva temporada musical que llegará en el verano de 2026.

Los conciertos a bordo del Buque La Pepa suenan diferente con copa en mano, sin perder de vista Doñana y sintiendo la brisa marinera en tu piel, mientras bailas al ritmo de la música. Una vivencia única donde el mar, la música y las emociones se fusionan desde el primer momento en el que pones un pie en esta embarcación para vivir una experiencia inolvidable. Con un nuevo cartel de artistas, Sanlúcar de Barrameda volverá a convertirse en uno de los grandes referentes culturales del verano en Andalucía este 2026.

La propuesta combina música en directo, turismo, gastronomía y naturaleza en un enclave único: la navegación por la desembocadura del río Guadalquivir frente al Parque Nacional de Doñana, enmarcada por una de las puestas de sol más espectaculares del mundo. Una temporada musical que comenzará el 20 de junio de 2026, con la actuación de Juanlu Montoya, y que se prolongorá hasta el 5 de septiembre, fecha en la que Pitingo pondrá el broche final a un verano repleto de música y emociones.

Calendario de artistas en el Buque La Pepa 2026

20 de junio: Juanlu Montoya

28 de junio: Siempre Así

4 de julio: Los Humanos

5 de julio: La Húngara

9 de julio: Paco Candela

10 de julio: La Orquesta Mondragón

11 de julio: Mojinos Escozios

18 de julio: Álvaro García

31 de julio: Brothers in Band

2 de agosto: José Manuel Soto

7 de agosto: Gipsy Kings

14 de agosto: Gonzalo Hermida

15 de agosto: David DeMaria

29 de agosto: Hija de la Luna

5 de septiembre: Pitingo

Vive una Experiencia Premium

Como gran novedad para este año, la organización presenta la Experiencia Premium Buque La Pepa, un formato exclusivo limitado a solo ocho mesas frente al escenario, que permitirá a los asistentes acceder al barco 30 minutos antes del público general, disfrutar de un meet & greet con el artista, una botella premium con refrescos, además de plato de jamón y plato de queso, todo ello en un entorno privilegiado.

El acceso para el público general se realizará entre las 19:30 y las 20:30 horas, manteniendo el espíritu habitual de El Buque La Pepa: ofrecer mucho más que un concierto, una experiencia sensorial completa donde música, paisaje y atardecer se funden en una vivencia irrepetible.

Las entradas para todos los conciertos ya están a la venta de forma online en la web de Pádel Arcos y a través de El Corte Inglés, además de poder adquirirse físicamente en La Fábrica de Hielo de Sanlúcar de Barrameda, en cualquier centro de El Corte Inglés, en sus agencias de viajes o incluso mediante venta telefónica. Un verano más, El Buque La Pepa se consolida como una de las propuestas culturales y de ocio más singulares del sur de España, combinando música de primer nivel con un escenario natural incomparable.