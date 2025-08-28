Nagore Robles y Susana Bicho desconectan en Vejer, uno de los pueblos de Cádiz más bonitos de España

“En Cádiz, donde el sol se esconde despacito detrás del mar y tiñe de oro el horizonte. Donde el tiempo se detiene entre brisa salada. Mi sur, en casa”, así definió el creador de contenido e inseparable amigo de Susana Molina, José Obando, la escapada gaditana con las dos influencers.

Nagore Robles, Susana Bicho y José Obando han estado disfrutando de unos días de relax en la costa de Cádiz, más concretamente en Vejer de la Frontera. Este pueblo de Cádiz está considerado uno de los más bonitos de España y su encanto traspasa fronteras.

Ya sea invierno o verano, no hay estación del año a la que uno no pueda resistirse para visitarlo. Los tres influencers han hecho lo propio: atardeceres mágicos en la playa, saborear la gastronomía gaditana (el atún rojo que no falte), pasear por el barrio de la judería de Vejer, perderse entre sus calles de ensueño y, cómo no, fotografiarse en cada uno de los lugares más instagrameables que tiene Vejer de la Frontera.