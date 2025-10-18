De Múnich a San Fernando: disfruta del Oktoberfest con la mejor cerveza y música en directo en La Ceterilla

Imagen de archivo de la celebración del Oktoberfest en uno de los municipios de Cádiz

No tendrás que ir hasta Alemania para disfrutar de la fiesta de la cerveza. Este fin de semana podrás vivir una experiencia irrepetible disfrutando de una de las fiestas más populares del mundo: el Oktoberfest; y sin salir de la provincia de Cádiz.

La Ceterilla acoge durante este fin de semana esta celebración tan peculiar, ideal para los amantes de la cerveza. Este sábado, 18 de octubre, a partir de las 20:00 horas, podrás disfrutar de la música en directo de Afterfive; y el domingo, 19 de octubre, a partir de las 19:00 horas, del grupo de pop & rock SuperAgente.

Música en directo, cerveza artesanal y buena gastronomía para disfrutar del mejor ambiente. Este Oktoberfest de San Fernando se celebrará en La Ceterilla, un quiosco bar acristalado y con terraza que se encuentra en un lugar privilegiado de San Fernando, junto al famoso molino del Zaporito.

Qué es el Oktoberfest

El Oktoberfest es la gran fiesta de la cerveza de Múnich, una celebración universal que cada año tiene su espacio en algunos municipios de la provincia de Cádiz para recrear evento internacional. Durante esta celebración, los alemanes visten trajes tradicionales bávaros y se sirven miles de litros cerveza.