La mejor tienda de vinos de la provincia está en Cádiz

La vinoteca Magerit de Cádiz, capitaneada por Josefina Armental e Isabel Fernández, está de enhorabuena ya que ha obtenido el primer puesto en la edición de los premios Solera, a la mejor tienda de vinos. Este reconocimiento no ha sido el único en sus casi 25 años de existencia, ya que en su primera participación en el 2016 consiguieron el primer puesto también y el segundo en el 2021. Ahora, han vuelto a coronarse como una de las tiendas de mayor prestigio en el mundo del vino de la provincia de Cádiz. Aún así, a pesar de disfrutar de estos reconocimientos, para Josefina Armental: «el mayor triunfo de mi vida es que me recuerden por el buen vino que haya recomendado a mis clientes».

No sabemos si la clave de su éxito radica en la calidad de sus productos, en el mimo con el que selecciona cada uno de ellos o porque intenta «que todo el mundo sea feliz». Para ello, explica Josefina, que no solo cuentan con vinos de cualquier parte del mundo, «o solamente de Cádiz», sino que también cuentan con un rincón gourmet donde encontrar los mejores productos. «Magerit se diferencia de otras tiendas de vinos porque me gusta darles el gusto a mis clientes, tanto al que le guste un vino tinto de Cádiz, como uno de Francia, Italia o de la Ribera del Duero». De esta manera, también selecciona los alimentos gourmet, con ayuda de los mismos clientes que le dan ideas de donde conseguir los productos de calidad y los que son ecológicos.

De cara a la Navidad, el vino es un producto estrella que no puede faltar en la mesa. Elegirlo no es nada fácil, así que Josefina nos recomienda decantarnos por el que más nos guste, «y si no estás segura porque no eres bebedora habitual, lo mejor es ir a cualquier tienda especializada y no a cualquier supermercado». Si no tienes experiencia en el mundo del vino lo mejor es que te asesore el personal especializado y cómo maridarlo con el menú que vas a cocinar. «Yo le voy haciendo preguntas a mis clientes y según me van explicando en qué consiste el menú mi cabeza va pensando en el vino que no va a competir con esa carne. Tengo que buscar uno para que vayan juntos en armonía».

Magerit fue pionero en explicar la cultura del vino en Cádiz, a través de catas y asesoramiento desde su apertura en 1999. En esta emblemática tienda de vinos, situada en la calle Fermín Salvochea en la Alameda Apodaca, «se vende de todo». Antes de Navidad «lo que más se vende es el surtido de vinos, en año nuevo lo aumentamos con el espumoso y en el día de Reyes destilados», explica Josefina. La vinoteca cuenta con una representación de vinos muy variada con un amplio surtido de productos, entre los que también destacan los destilados y los licores. También cuentan con una web donde podrás ver el catálogo de sus productos y realizar tus compras online.