Este es el mejor asador de pollos de Cádiz, según una guía de España

Llega el domingo, no sabes qué cocinar o simplemente no te apetece ponerte manos a la obra en la cocina. Así que no hay nada mejor que comprar un pollo asado recién hecho para disfrutarlo con familia o amigos. Muchos establecimientos en la provincia de Cádiz son conocidos por preparar esta comida que sigue ganando adeptos, pero hay uno de ellos que se ha llevado el título de ser el mejor de Cádiz.

El periódico nacional El Español ha seleccionado el mejor asador de pollo de cada provincia española, escogiendo los mejor valorados por los usuarios y los más conocidos. En el caso de la provincia gaditana este reconocimiento se lo ha llevado el Asador de Pollos la Laguna, en Cádiz. “Su dueño Hugo Alberto Casas Jiménez lleva regentando el lugar cerca de 25 años, primero su padre y hace 3 años pasó a manos de Huego, aunque realmente lleva haciendo pollo unos cuarenta años”, señala la publicación.

Esta famosa pollería de Cádiz se encuentra en la calle Pintor Zuloaga y cuenta con nueve menús diferentes con un precio medio de 15 euros. “El pollo es el plato principal siempre y lo puedes combinar con unas clásicas patatas fritas, tortilla de patata, palitos de merluza, croquetas”, recomienda esta guía. La clave del éxito de este asador de pollos, y lo que le diferencia del resto de pollerías de la zona, es su salsa, “convirtiéndole en el mejor de Cádiz”.