Entre marismas y viñedos: este es el nuevo banco mirador de la provincia de Cádiz para disfrutar de unas vistas inolvidables

Hay rincones que se vuelven aún más especiales gracias a que puedes detenerte a contemplar la belleza de su entorno. Calles estrechas y coloridas, bancos donde poder detenerte para disfrutar de una pausa mientras te recreas de unas vistas inolvidables… lugares de ensueño donde respirar en calma y sacar a relucir tu lado más creativo inmortalizando el momento.

La provincia de Cádiz cuenta con bancos miradores repartidos por sus municipios, en lugares significativos para que te enamores aún más de los encantos de estas localizaciones. Ahora, Trebujena ha estrenado un lugar de descanso para que puedas retener en la memoria uno de sus paisajes más memorables.

Se trata del banco mirador del Redondón, un espacio de recreo entre marismas y viñedos que seguramente será uno de los lugares más fotografiables de la zona. Esta iniciativa ha sido impulsada por el Ayuntamiento de Trebujena y es ideal para estos meses de otoño.

En este banco de color rojo se puede leer frases como: “A todos lados se va, a Trebujena se vuelve’ o ‘bésame y siéntete en el paraíso’. Frases que acompañan a la belleza de este paisaje rodeado de marismas y viñedos y que ha conquistado a todo aquel que lo ha visitado. Si tú también quieres disfrutar de unas vistas panorámicas desde este nuevo banco mirador podrás encontrar la ubicación en Google Maps.