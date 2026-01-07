María Lo, ganadora de ‘MasterChef 10’, explica paso a paso la receta de las Tortas de Cádiz: “Un postre que te lleva a la infancia”

Aunque el colofón de la Navidad llega con el Roscón de Reyes, en la provincia de Cádiz hay un dulce que compite con el Rey de Reyes. Conocidas con las Tortas de Cádiz, o de Navidad, son un postre muy típico de Cádiz y que se hace friendo una masa muy fina y bien estirada, previamente aromatizada con matalahúva, pieles de naranja y limón y vino blanco. Una masa frita que luego van bañadas en miel.

Así ha explicado la chef chiclanera, María Lo, ganadora de ‘Master Chef10’ en su Instagram. Este pecado se puede preparar en un mismo día, aunque la chef ha confesado que hizo la masa el día anterior y la conservó en el frigorífico toda la noche.

Entre los consejos para hacer esta deliciosa receta ha destacado que “lo fundamental es estirar la masa, muy muy fina, por lo que cuando menos trabajéis la masa previamente a estirarla con rodillo, más “relajado” estará el gluten más fácil será estirarlas”. En cuanto a la decoración de las tortas ha recordado que “hay gente que le echa para terminarlas las típicas bolitas de colorines de anís, pero es totalmente opcional”.

Ingredientes para tres bandejas

Para la masa de las tortas

500 g de harina floja

125 ml de aceite suave 0,4º

125 ml de zumo de naranja

125 ml de vino (fino)

25 g de anís en grano (matalahúva)

1 cáscara de naranja

1 cáscara de limón

Para el baño de miel

600 g de miel

60 ml de agua

1 cáscara de un limón

Bolitas de anís de colores (opcional)

Aceite de oliva suave para freír

Preparación

María Lo explica que lo primero que vamos a hacer es aromatizar el aceite suave para usarlo en la masa. Para ello, vamos a poner en una sartén el aceite para calentar a fuego medio/bajo con la piel de una naranja y la de un limón (importante retirar la parte blanca de las pieles, el albedo, con un cuchillo, ya que podría amargar), añadimos la matalahúva (o anís verde en grano) y dejamos que vaya subiendo poco a poco la temperatura para que se vayan soltando todos los aceites aromáticos. Antes de que empiece a tomar un poco de color las pieles, apagamos el fuego y dejamos que el aceite se enfríe a temperatura ambiente.

En un bol grande vamos a poner toda la harina y vamos a hacer un volcán. Añadimos el zumo de naranja y el vino blanco o fino, más el aceite aromatizado, ya enfriado y colado. Mezclamos todo muy bien hasta que todo el líquido esté bien integrado con la harina y dejamos reposar 5 minutos tapado.

Destapamos y amasamos la masa unos 6-8 minutos. Boleamos la masa y la dejamos reposar tapada a temperatura ambiente durante 30-60 minutos (en invierno, mejor dejarla reposar una hora).

Mientras vamos a preparar el “almíbar” ligero de miel. Para ello vamos a poner en una olla el agua con la piel de un limón sin la parte del albedo a fuego medio desde frío. Una vez rompa a hervir, retiramos las pieles de los limones y añadimos la miel. Mezclamos bien el agua y la miel con el fuego apagado para que esta se diluya un poco y sea más fácil bañar las tortas una vez fritas.

Una vez reposada la masa, vamos a cortar bolitas de tamaño de una albóndiga y vamos a estirarlas con el rodillo lo más fino posible. Lo ideal es que seamos capaces de estirarlas tan, tan finas que se vea claridad como a trasluz. Podéis cortarlas del tamaño que queráis, yo os aconsejo que la cortéis un poco más grande de como la queráis porque la masa tiende a encogerse.

Freímos en una sartén con aceite abundante a 180º hasta dorar por las dos caras, se deben inflar un poquito. Reservamos en papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Ahora toca pasar cada una de las tortas fritas por la miel diluida en agua y las dejamos unos minutos cada una para que empapen bien. Dejamos que escurra el exceso de miel y las pasamos directamente a una fuente. Terminamos con las bolitas de colores de anís (opcional)