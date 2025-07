Lionel Richie, un amor sin fin en Concert Music Festival

Otra noche para el recuerdo en Concert Music Festival. Lo que se vivió este sábado fue inolvidable. La leyenda viva, Lionel Richie, conquistó a su público con sus grandes éxitos de los años 70 y 80. El artista estadounidense llegó con su gira Say Hello To The Hits, haciendo escala en este mágico rincón del poblado marinero de Sancti Petri (Chiclana) en una de las fechas de su gira española.

A base de simpatía, carisma y profesionalidad se metió al público en el bolsillo casi al primer instante. Su impecable voz seguía siendo la misma y, sin parar de moverse por el Auditorio principal, demostró por qué sigue siendo aquel showman que conquistó a toda una generación.

Lionel Richie tuvo toda la noche para desplegar grandes éxitos como Hello, Penny Lover, Say You, Say me, y Three Times a Lady, entre otros clásicos, antes de llegar a su mítico All Night Long con el que casi detuvo el tiempo antes de la despedida entre nostalgia, romanticismo y muchos sueños aún por cumplir.