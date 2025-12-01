El joven nómada que está dando la vuelta a la Península andando descubre la costa de Cádiz y se queda sin palabras: “Qué locura de sitio”

David Giménez, un joven catalán que está haciendo el reto de recorrer la Península Ibérica andando y retransmitir sus experiencias a través de sus redes sociales (@elretodedavid) está poniendo en práctica los versos de Antonio Machado que dicen así: “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”.

Y aunque la ruta de este joven nómada no siga ningún camino, sus ganas de vivir aventuras y descubrir los rincones más increíbles de España son motivos más que suficientes para emprender ese viaje caminando y haciendo el camino. Con cámara en mano y su tienda de campaña a cuestas, David ya ha estado por toda la costa norte, Portugal, Huelva y Cádiz.

Justamente en el día 164 de su ruta descubrió Sanlúcar de Barrameda, para ir conociendo día tras día El Puerto de Santa María, Cádiz, Chiclana de la Frontera, las Calas de Roche, Conil, El Palmar, Faro de Trafalgar, Barbate, Zahara de los Atunes y la playa de Bolonia en el día 171. Casi diez días recorriendo la costa gaditana y retransmitiendo sus experiencias. Desde acampar en las salinas o en mitad del campo, hasta asomarse a los acantilados más sorprendentes de la costa de Cádiz.

Los lujos de este viaje no son más que disfrutar del momento y lo que el entorno le ofrece. Desde un amanecer hasta un atardecer desde los rincones más increíbles de la costa de Cádiz. De hecho, uno de los lugares que lo han dejado con la boca abierta ha sido la zona de Conil, en los acantilados de Roche durante el atardecer, los acantilados de la Breña en Barbate y Zahara de los Atunes. A través de su Instagram, TikTok y YouTube podrás seguir sus aventuras.