La hija de Paz Padilla desvela sus sitios favoritos de Zahara: playas, chiringuitos y restaurantes para disfrutar con amigas

Playas, terrazas, chiringuitos, mojitos y atardeceres… estos son algunos de los planes que la influencer Anna Ferrer Padilla ha podido disfrutar durante unos días con sus amigas en Zahara de los Atunes.

Estos son solo algunos ingredientes que no pueden faltar durante el verano en la costa gaditana, pero si todo esto lo incluyes en una receta especial como es Zahara de los Atunes, tendrás el cóctel perfecto para disfrutar del verano.

“Estos días he aprovechado para enseñarle a mis amigas mis favoritos en Zahara y os los comparto aquí por si venís”, ha indicado la influencer en su Instagram. Estas recomendaciones vienen acompañadas de unas fotografías de esta escapada con amigas, con las que la hija de Paz Padilla ha desvelado cuáles son sus imprescindibles cada vez que visita Zahara de los Atunes.

Imprescindibles de Anna Padilla en Zahara

Hablar de Zahara de los Atunes es hablar de sus paradisíacas playas, así que para la influencer su playa favorita "es la del pueblo, por lo amplia que es (me encanta pasear por la orilla y no llegar al final) y después comer en la terraza Montemar con esas vistas. Hay muchas otras playas cerca que os encantarán, la del búnker (llevad comida y bebida para echar el día, planazo!!)".

Uno de los placeres del verano es echar el día en la playa y volver a casa para darte una ducha, así que "ducha y bajar al pueblo a ver el atardecer (obligatorio!!!!!) en el Trompeta, mientras te tomas un mojito o un tinto de verano y escuchas buena música", señala la hija de Paz Padilla.

¿Y para cenar en Zahara? "Honestamente, cualquier restaurante te vale porque aquí se come INCREÍBLE en cualquier parte, hay muy buen producto y lo tratan muy bien. Pero os dejo mis favoritos (y los que no nombre es simplemente porque no he ido, no porque no me gusten)"

Restaurantes que recomienda