La herramienta infalible para no perderte una ola este invierno en La Barrosa en Chiclana

En Cádiz la temporada de olas ya ha comenzado y el invierno está dejando unas buenas sesiones de surf en el litoral gaditano. Si paseas por las playas de Cádiz podrás presenciar el espectáculo de olas donde los surfistas hacen sus mejores maniobras para no perderse ninguna. Una de las favoritas del invierno, por la facilidad para aparcar y por la calidad de sus olas para cualquier nivel es la playa de La Barrosa, en Chiclana. Son muchos los que pasean por su orilla y detienen su paso para presenciar el espectáculo de olas con el Castillo de Sancti Petri como telón de fondo.

Los amantes de las olas no soportan perderse una, es por eso que a veces les resulta difícil cómo acertar. La manera más fácil para ellos es recorrer algunas zonas próximas de la costa gaditana con el coche y observar el estado del mar para decantarse por el spot más adecuado. Sin embargo, si no tienes mucho tiempo este método puede no resultar tan práctico, además del gasto de gasolina que te puede suponer. Por esta razón te traemos una herramienta infalible para no perderte una ola este invierno en La Barrosa antes de salir de casa.

Los partes de olas son los grandes aliados para conocer las previsiones, aunque no siempre aciertan como esperábamos. Así que existe una manera más eficaz gracias a las webcams que hay instaladas en la playa de La Barrosa. Gracias a estas herramientas podrás consultar en directo, en tiempo real, cómo están las olas en este enclave de la costa gaditana, si hay mucha gente surfeando o incluso si hay viento de levante.

Esta útil herramienta la podrás encontrar en La Costa de Cádiz y ofrece la opción de consultar en tiempo real La Barrosa desde varios puntos. Una de ellas está instalada en Atenas Playa (primera pista), otra en el paseo marítimo (La Barrosa-Campanario) y la tercera de ellas en el Zurga. Estas son las tres cámaras que te aportan una perspectiva del mar desde diferentes ángulos en la playa de La Barrosa, pero también existen otras webcams en Chiclana instaladas en la playa de Sancti Petri.

Ahora que conoces esta herramienta a tiempo real podrás echarle un vistazo al estado del mar antes de salir de casa y así no tendrás que desplazarte a ciegas a la playa. Estas webcams no solo son útiles para los apasionados de los deportes acuáticos, también es de gran utilidad para los bañistas que quieren consultar el estado de las diferentes playas de Cádiz antes de salir de casa.