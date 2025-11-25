Esta es la hamburguesería más ‘gamberra’ de Cádiz que tiene una hamburguesa que está entre las mejores de España

En Cádiz capital hay una hamburguesa que está dando mucho de qué hablar. Se trata de la propuesta de Street Food Burger, ‘la Gamberra 3.0’, con la que vuelve a situar a esta hamburguesería con presencia en Cádiz, Sevilla y Madrid entre las mejores de España. Con ella, Street Food Burger ha logrado, un año más, posicionarse entre las mejores a nivel nacional en la final de The Champions Burger 2025, celebrada en Leganés, Madrid.

La cadena, reconocida por su creatividad y por elevar el concepto de hamburguesa gourmet, compitió este año con su innovadora Gamberra 3.0, conquistando de nuevo al público y a los amantes del mundo burger. La Gamberra 3.0 ha destacado por ser una propuesta exclusiva, siendo la única hamburguesa del certamen elaborada con pan relleno de mozzarella y rebozado en Doritos Bits, una técnica inédita que ha generado un impacto sin precedentes y largas colas en cada jornada del evento. Su acogida confirma el éxito de una fórmula que apuesta por lo diferente y lo original.

Este reconocimiento llega después de que, en la edición de 2024, Street Food Burger ya lograra subirse al podio en la final de España con la Gamberra 2.0. Con este nuevo hito, la marca demuestra que la saga Gamberra sigue dando de qué hablar: cada versión presentada ha logrado destacar, atraer al público y consolidarse entre las mejores propuestas del país.

“Estos resultados reflejan el trabajo constante de un equipo que nunca se conforma, pero también el cariño de miles de personas que han venido a apoyarnos, a votar y a probar nuestra creación”, señalan desde Street Food Burger. “La Gamberra 3.0 ha generado colas interminables y una respuesta increíble. Sin ese apoyo, nada de esto sería posible”.

Tras este reconocimiento nacional, Street Food Burger se prepara ahora para el siguiente gran reto: la final europea de The Champions Burger, que se celebrará próximamente en Barcelona, ciudad donde la marca ya se proclamó campeona en la edición 2025. “Volvemos a un escenario especial para nosotros, con ilusión y responsabilidad, y con el objetivo de llevar a La Gamberra 3.0 a lo más alto”, aseguran desde la dirección.