Un grupo de delfines se da un paseo por la Bahía de Cádiz: así fue el momento espectacular que ha conquistado las redes sociales

Aunque parezca una imagen inusual, es común que los delfines se paseen por la Bahía de Cádiz por estas fechas. Lo que no lo es tanto es capturar esa imagen que demuestra la belleza de este espectáculo natural. Así que es una suerte poder ver en vídeo cómo un grupo de delfines saltan y juegan a escasos metros del puente de La Pepa.

¿Llegarán a Rota? Se preguntan algunos usuarios de las redes sociales al ver el rumbo que llevan estos cetáceos. El momento fue grabado en vídeo por el usuario @1pedrito_17 y compartido por @cadizturismo, la cuenta oficial del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz.

Como puede verse en el vídeo, que ya acumula más de 3.500 likes, la imagen fue capturada por una embarcación que en ese momento navegaba por la Bahía de Cádiz. Una escena única y repleta de belleza al ver cómo los cetáceos nadan en absoluta libertad por uno de los enclaves marítimos más bellos de la costa de Cádiz.

Los comentarios no se han hecho esperar y, aunque las comparaciones son odiosas, algún que otro usuario no ha podido evitar destacar que “en Madrid con suerte, ves alguna gaviota despistada por el Manzanares”. Otros han tirado de humor: “Eso son las inundaciones de Cádiz, según Sonsoles”, haciendo referencia al comentario que hizo la periodista sobre los efectos que tuvo la borrasca en la Bahía de Cádiz. Aunque en los que la gran mayoría coincide es lo maravilloso que es ver a los delfines de cerca y que hasta estos cetáceos se enamoran de Cádiz.