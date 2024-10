Esta es la fotografía ganadora de un prestigioso premio internacional hecha por un niño de Ubrique

Alberto Román Gómez Hombre, Wildlife Photographer of the Year

Alberto Román Gómez, es un niño de 9 años, natural de Ubrique, un pueblo de la Sierra de Cádiz. Este municipio gaditano está de enhorabuena ya que el niño se ha proclamado ganador del permio al Mejor Fotógrafo de Naturaleza 2024, en la categoría de menos de 11 años. Este certamen, conocido como ‘Wildlife Photographer of the Year’, ha sido organizado por el Museo de Historia Natural de Londres y está considerado como el más importante del mundo en esta categoría.

Su afición por la fotografía y pasión por la naturaleza le ha llevado al pequeño Alberto a ganar este prestigioso certamen internacional. Su fotografía ganadora refleja su afición por la ornitología ya que el retrato premiado muestra la imagen de una tarabilla común junto a una gruesa cadena de hierro y un candado, representado así la libertad de las aves. De hecho, la fotografía ganadora se titula “Free as a Bird”, traducido al español: Libre como un pájaro.

Tal y como se recoge en la web del Museo de Historia Natural de Londres, sobre Wildlife Photographer of the Year, Alberto observó a este pájaro desde la ventanilla del coche de su padre, en el límite del Parque Natural Sierra de Grazalema. Aunque le resultó difícil fotografiarlo porque volaba rápidamente de un lado a otro, recogiendo insectos, consiguió capturar un momento único que no ha pasado desapercibido por el jurado de este certamen internacional.

Además, la luz del verano resaltó el contraste entre el metal oxidado y el plumaje del ave, dándole a la tarabilla común una apariencia de pequeño guardián que supervisaba su territorio. Esta habilidad en la composición de la imagen impresionó a expertos como Chien Lee, fotógrafo de vida salvaje, biólogo y juez del concurso que comentó sobre la fotografía: “muchos fotógrafos de vida salvaje experimentados a menudo rechazan la idea de incluir objetos hechos por el hombre en su fotografía, pero aquí forman un hermoso marco para el ave y añaden contexto a su hábitat" suburbano".

Detalles de la imagen

Tal y como se detalla en la web, Alberto Román utilizó una cámara Olympus OM-D E-M1 Mark III, con un objetivo 100-400 mm f5.6-6.3 a 400 mm para tomar la fotografía que le ha hecho proclamarse Mejor Fotógrafo de Naturaleza 2024. El joven de 9 años con solo cuatro años ya acompañaba a su padre en sus salidas al campo y en 2022 adquirió una cámara sin espejo, sustituyendo a su pequeña cámara compacta, lo que supuso una mejor calidad en su fotografía y en su desarrollo fotográfico personal. Además, el entorno que rodea el pueblo de la Sierra de Cádiz donde vive facilita que su pasión por la naturaleza y afición por la fotografía aumente.