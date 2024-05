Cinco ferias de la provincia de Cádiz para despedir el fin de semana a lo grande

No hay un mejor plan para despedir el fin de semana que disfrutando de la gastronomía, el cante y el baile en la feria. Este domingo finalizan cuatro ferias de la provincia de Cádiz y arranca la feria de Jerez, así que no te lo pienses más y disfruta de un domingo diferente rodeado de peinetas, lunares y volantes. Toma nota de las cinco ferias que no te puedes perder para despedir el fin de semana a lo grande.

Feria de Rota

Esta localidad de la Costa Noroeste vivirá su último día de la Feria de la Primavera este domingo 5 de mayo con diferentes actividades.

14:00 horas: En el Pabellón Municipal se entregarán los premios de los Concursos de Sevillanas en sus distintos grupos.

17:30 horas: En el Pabellón Municipal actuará el cuadro flamenco "Laura Pirri" .

. 19:30 horas: En el Real de la Feria, se llevará a cabo la entrega de los Premios del Concurso de Jinetes, Amazonas y Enganches.

20:00 horas: En el Pabellón Municipal, actuación de la orquesta "Blue Sound" .

. 23:30 horas: En el Real de la Feria realizará la entrega de los Premios concedidos a las Casetas Particulares, tanto Fijas como Portátiles de los concursos al Mejor Ambiente Andaluz y a la Mejor Decoración.

24:00 horas: Se arriarán las banderas y se dará clausura a la feria.

Además de la programación general que se prevé para la feria, la Caseta Municipal "Del Mayor" tiene una programación dedicada especialmente a ella:

14:30 horas: Degustación gratuita para todos los socios/as.

17:00 horas: Actuación del grupo "Atalaya".

19:00 horas: Exhibición del taller sevillanas y bulerías.

20:00 horas: Actuación de "Ofelia Márquez y su grupo".

21:00 horas: Actuación de la orquesta "Trío zafiro".

Feria de Castellar

El Campo de Gibraltar también está de celebración y es que este pueblo gaditano también está inmerso en su Feria y Romería del Santísimo Cristo de la Almoraima, la cual finalizará este domingo 5 de mayo. A las 12:00 horas Santa misa en honor al Santísimo Cristo de la Almoraima, cantada por el Coro Rociero 'Ciudad de San Roque'. Tradicional cabalgata agrícola por las calles del pueblo, con el acompañamiento de la Asociación de Caballistas Santísimo Cristo de la Almoraima. Durante el trayecto se llevará a cabo el concurso de embellecimiento de carrozas a las 13.00 horas. En la caseta municipal, celebración del Domingo Rociero, con la actuación del grupo musical Serrano Flamenco. Actuación del cuarteto musical Cat Forever. Desde las 17.30 horas. En la caseta municipal, actuación del grupo Los Selfies. Desde las 19.00 horas. En la caseta municipal, actuación del grupo La Tourné. Desde las 21.00 horas. En la caseta municipal, actuación del grupo La Mala Hora. Desde las 22.30 horas. En la caseta municipal, actuación de la orquesta Cat Forever. A las 00.00 horas. En el recinto ferial, gran función de fuegos artificiales.

Feria de Espera

La Sierra de Cádiz se engalana con sus mejores peinetas y lunares para disfrutar de la Feria de la Cruz de Mayo de Espera que finaliza este domingo 5 de mayo. Si por algo destaca esta feria es por su cuidada y coqueta decoración, así como del ambiente tradicional que podrás disfrutar durante estos días en los que no faltan los productos típicos andaluces como la manzanilla, fino o el pescaíto frito a ritmo de sevillanas. 13:00 h. Gala Infantil16:00 h. Actuación "Trío Zafiro"22:30 h. Actuación de "Rumba Canalla".

Feria del Caballo de Jerez

Declarada de Interés Turístico Internacional, desde hoy hasta el 11 de mayo podrás disfrutar de la feria de Jerez en el Recinto del Parque González Hontoria. 174 casetas componen este recinto, siendo éstas abiertas a la ciudadanía, y entre sus peculiaridades destaca la figura del caballo como protagonista. Este domingo 5 de mayo podrás disfrutar del paseo de caballos de 13:00 a 19:00 horas, de un programa ecuestre de 10:00 a 15:00 horas y de una corrida de rejones a las 19:00 horas.

Feria del Atún Barbate

Con motivo de la Semana Gastronómica del Atún de Barbate, visitantes y vecinos de la localidad han podido disfrutar estos días de la Feria del Atún que finaliza este domingo con el Día de la Mujer. Podrás disfrutar de un buen ambiente y de las tapas de atún que los bares y restaurantes han elaborado para la ocasión.