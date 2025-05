Desde la Feria de Jerez a la de El Puerto, un recorrido por las ferias de la provincia de Cádiz que están por llegar

El mes de mayo en la provincia de Cádiz huele a albero recién regado, a fino y a manzanilla, a caballos y a ferias de ganado. Aprovechando la llegada de la primavera, tanto los pueblos más pequeños como las grandes ciudades se echan a la calle para celebrar sus fiestas más tradicionales. El Real de la Feria se convierte en punto de encuentro obligado tanto para los vecinos como para los que llegan de fuera. La feria es el mejor momento para conocer los pueblos de Cádiz y sus gentes; para empaparse de las tradiciones y la cultura popular de cada rincón de la provincia.

El vino, como no puede ser de otra manera en una provincia de gran tradición bodeguera como Cádiz, se torna protagonista de ferias tan importantes como la de Jerez, El Puerto y Sanlúcar. Estos dos últimos, incluso, dedican la fiesta a sus caldos más conocidos, el vino fino y la manzanilla, respectivamente. En cambio, Jerez, cuna del vino por excelencia en la provincia, brinda su fiesta más importante al caballo, un elemento clave en el Real de González Hontoria durante sus días de fiesta. Se trata sin duda de la feria más importante de la provincia de Cádiz, y de una de las principales de Andalucía, tanto por su tamaño como por el número de casetas y visitantes. Y prueba de su importancia es que goza de la calificación de Fiesta de Interés Turístico Internacional que concede el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España.

Aunque Jerez, El Puerto de Santa María y Sanlúcar son las ferias más populares de cuantas se celebran en la provincia este mes, no hay que pasar por alto las de otros pueblos más pequeños que destacan por su encanto, como la de Algar, en plena sierra gaditana, que se caracteriza por la suelta de vacas por sus calles, o la de Medina Sidonia, que tiene una de las ferias de ganado con más historia de Andalucía.

Jimena. Feria de Mayo. Del 9 al 11 de mayo

Aunque la localidad celebra su fiesta grande en agosto, reserva cada año el segundo fin de semana de mayo a su feria del ganado, una de las más destacadas de la comarca. La Feria de Mayo de Jimena, en pleno corazón del parque de los Alcornocales, destaca por su ambiente familiar y sus exhibiciones ecuestres. Durante estos tres días se mantiene la tradición con el mercado equino y el concurso de doma vaquera, donde grandes y pequeños pueden demostrar su destreza en esta disciplina tan ligada a nuestras raíces andaluzas. Estas actividades, no obstante, se complementan con la algarabía que se vive en la zona de casetas, donde la música y la buena gastronomía se dan la mano.

Algar. Velada de Mayo. Del 9 al 11 de mayo

También Algar se viste de flamenca al llegar mayo. Esta localidad serrana se engalana cada primavera para vivir una fiesta que tiene su origen en la feria del ganado. La feria de Algar por lo que se caracteriza es por la suelta de vacas por sus calles empedradas coincidiendo con el día grande de la fiesta, este año el sábado 10, un evento que suele llamar la atención no sólo de sus vecinos sino también de los de otros pueblos de alrededor y de cuantos nos visitan. La tradición agrícola y ganadera de este pueblo de calles encaladas se hace grande para vivir una fiesta esperada en la que la música en directo y los pasacalles tienen también un espacio reservado en el real y en las calles y plazas del municipio.

Los Barrios. Feria de San Isidro Labrador. Del 12 al 17 de mayo

Los Barrios es uno de los primeros municipios del Campo de Gibraltar que se ilumina cada año para celebrar la Feria en honor a San Isidro Labrador. El recinto ferial de este municipio se engalana al llegar mayo para celebrar su día grande. En esta ocasión la Feria de Los Barrios tendrá lugar del 12 al 17. Una cabalgata en la que participan numerosas asociaciones del municipio da el pistoletazo de salida a una feria que cuenta también con paseos de caballos por las calles del Real y que este año tiene entre sus eventos más destacados el regreso de los toros a la plaza de La Montera, el sábado 17.

La Feria de Los Barrios ha reforzado este año su apuesta por la accesibilidad y la seguridad y es también una fiesta inclusiva que piensa en los niños con trastornos del espectro autista y ofrece cada día atracciones sin música de 6 a 8 de la tarde.

La provincia de Cádiz se viste de fiesta para celebrar sus ferias más famosas / @cadizturismo

Jerez. Feria del Caballo. Del 17 al 24 de mayo

Este año la Feria del Caballo se ha hecho esperar, ya que normalmente Jerez se viste de faralaes en los primeros días del mes de mayo. Es la Feria con más tradición y tronío de la provincia y la única que cuenta con la calificación de Fiesta de Interés Turístico Internacional. En esta ocasión los jerezanos no dedican su fiesta grande a un país o una ciudad, como viene siendo habitual, sino al Pueblo Gitano, al que consideran esencial en el desarrollo y engrandecimiento de su Feria.

La Feria de Jerez no es sólo la más grande de la provincia sino una de las más importantes de cuantas se celebran en Andalucía, este año con un total de 179 casetas. Asociaciones, empresas y grupos de amigos se afanan en el engalanamiento de estos recintos que, a diferencia de otras ferias grandes como la de Sevilla, no tienen acceso restringido y están abiertos a todos los visitantes.

Como bien indica su nombre, los caballos son los verdaderos protagonistas de esta fiesta y este año lo serán más que nunca, ya que se amplía el horario del paseo en dos horas (ahora será de doce de la mañana a ocho de la tarde) y existirá un mayor control para garantizar el bienestar animal con la creación de un comité asesor hípico. Durante los días de Feria, los jerezanos, ataviados con sus cuidados trajes de gala, pasean por el Real a lomos de sus mejores ejemplares equinos, que se cruzan en el paseo con impresionantes carruajes y enganches, también engalanados para la ocasión. Para observar y admirar detenidamente este singular desfile, lo mejor es situarse en el cruce que forman el Paseo de las Palmeras y el Real.

Arcos. Velada de María Auxiliadora. Del 22 al 25 de mayo

Conocida popularmente como la Feria del Barrio Bajo, Arcos celebra del 22 al 25 de mayo la Velada en honor de María Auxiliadora, una fiesta que goza de una amplia participación y que supone cada año el pistoletazo de salida del verano arcense. Desde el pasado año, la caseta municipal se ha instalado junto a la Plaza de la Caridad para darle más cercanía al Barrio Bajo y conseguir aunar la fiesta en torno a esta zona del municipio. Además de las actuaciones en directo, lo más destacado de esta fiesta es la procesión de la talla de María Auxiliadora por las calles del barrio.

Sanlúcar de Barrameda. Feria de la Manzanilla. Del 27 de mayo al 1 de junio

No hay nada más espectacular que una puesta de sol con una copa de manzanilla en la Feria de Sanlúcar. Y es que el recinto ferial de este municipio gaditano tiene la peculiaridad de abrirse al Guadalquivir, por lo que el olor a mar se fusiona con el del vino y el albero. Aunque en Sanlúcar más que un recinto ferial lo que hay es un paseo, la Calzada de la Duquesa Isabel, que con sus casetas en ambos márgenes, termina mirando al mar. Sanlúcar tiene una feria con encanto, una feria donde los langostinos y la manzanilla, como no puede ser de otra forma, tienen un lugar destacado. Este año la ciudad estará de fiestas del 27 de mayo al 1 de junio. Su fecha oscila en función de cuando se celebre el lunes de Pentecostés para asegurarse de que no coincide con la romería del Rocío, ya que este municipio gaditano es paso obligado de miles de rocieros que llegan cada año a la ermita almonteña cruzando el Guadalquivir desde su orilla. El paseo de caballos y enganches es una de sus características, como no podía ser de otra manera en un pueblo con tanta tradición ecuestre como Sanlúcar.

San José del Valle. Del 28 de mayo al 1 de junio

A medio camino entre Jerez y la Sierra, San José del Valle saca cada año el sombrero de ala ancha al terminar el mes de mayo. Su feria, aunque modesta, luce cada año mostrando lo mejor del municipio. Concursos de bailes, degustaciones gastronómicas y pruebas morfológicas de caballos son algunas de sus señas de identidad.

Medina Sidonia. Feria y Fiestas de Medina Sidonia. Del 28 de mayo al 1 de junio

Otra ciudad que termina mayo bailando sevillanas es Medina Sidonia. La ciudad asidonense convierte el Recinto Ferial del Prado de la Feria en su mejor carta de presentación para cuantos la visitan del 28 de mayo al 1 de junio. Si algo diferencia del resto a la feria de Medina es su Feria del Ganado, una de las más antiguas de Andalucía que data del siglo XIII y que cada año sigue siendo punto de encuentro para los profesionales del sector. Durante esta feria se celebran exhibiciones de doma de bueyes y exhibiciones arrieras así como carrera de cintas, que hacen de esta fiesta un evento tradicional que no debes perderte si te encuentras pasando unos días de vacaciones en la provincia de Cádiz.

El Puerto de Santa María. Fiesta del Vino Fino. Del 28 de mayo al 2 de junio

Con su toro de Osborne dando la bienvenida a cuantos la visitan, El Puerto no podía brindar su feria a otro que no fuera el Vino Fino. El recinto ferial de Las Banderas se abre este año del 28 de mayo al 2 de junio con más de 60 casetas llenando de color el Real. En esta ocasión la Feria estará dedicada a la ciudad de Badalona, rindiendo así homenaje a los que hace décadas dejaron atrás el municipio en busca de nuevas oportunidades laborales. Como en otras grandes ferias de la provincia, el caballo también tiene en El Puerto un lugar destacado, con jinetes perfectamente ataviados y decenas de enganches y carruajes paseando por las calles del real hasta bien entrada la tarde, aunque su mejor momento suele coincidir con la hora de la comida. La mejor zona para ver este espectáculo equino es en la Avenida de Cádiz, frente a la Caseta Municipal.

Romerías

Durante el mes de mayo también se celebran en la provincia varias romerías, como la de San Isidro Labrador de Grazalema, Setenil, Prado del Rey o San José de Malcocinado. Todas tienen lugar el 17 de mayo, con actividades y fiestas en los días previos. Otra que celebra una popular romería es Algar, aunque en este caso tiene lugar el primer fin de semana de junio y está dedicada a San Nicolás.

En verano siguen las fiestas

No todas las ferias de la provincia se celebran en mayo. Son muchos los pueblos que aprovechan los meses de verano y la llegada de turistas para salir a la calle a celebrar su fiesta grande.