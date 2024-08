Disfruta de una noche de carnaval callejero por las calles de este municipio de Cádiz para despedir agosto a lo grande

No hay nada mejor para despedir agosto que disfrutar de una velada mágica llena de humor y mucho arte. Decirles adiós a las vacaciones de verano no es nada fácil, así que con un plan muy carnavalero quizás la despedida sea menos amarga. El carnaval no solo se vive unos meses determinados, sino que este sello cultural está presente en las raíces de la provincia gaditana todo el año.

De esta manera, los amantes del carnaval podrás disfrutar de una velada inolvidable este viernes 30 de agosto, a partir de las 20:30 horas en el centro de Chiclana de la Frontera. Una velada muy especial que pondrá fin al mes de agosto con la Noche de las Chirigotas Callejeras. Se espera que esta cita musical cause una gran expectación y tenga una buena acogida entre los chiclaneros y visitantes ya que podrán disfrutar de las actuaciones de una docena de agrupaciones.

Los Bacardí, A morir que son dos días, Los Lisantropos, AZPOGA. Las Marimorenas, Los yoqueje, Las niñas del mentidero, Ojú que cuadro; Pseudo Chirigota tus muertos, Los Piriñacas, Los Golden Bowlers, Las casi guapas y Los Suramish, serán las agrupaciones que actuarán durante la tarde-noche del viernes 30 de agosto en el centro de Chiclana. Siendo seis de Cádiz y las otras seis de Chiclana.

Con esta iniciativa cultural el centro de la localidad vivirá un excelente ambiente, en el que además se podrá aprovechar para tapear y cenar en los diferentes bares y restaurantes del centro. Las agrupaciones actuarán en diferentes localizaciones como, la calle La Vega, La Plaza y La Fuente, así como en la plaza de las Bodegas y en la puerta del Ayuntamiento de Chiclana. Puntos emblemáticos del centro en los que disfrutar de una velada única al fresquito con un toque de carnaval.