Disfruta de un campamento de rock entre naturaleza y montañas en este pueblo de la sierra de Cádiz

Imagen de archivo de una guitarra eléctrica

Si tienes entre 10 y 17 años y te apasiona la música, sobre todo el rock ¿a qué esperas para participar en Rockzone Camp? Este campamento es único, donde la música será la protagonista y disfrutarás de talleres de técnica instrumental, composición, improvisación y creatividad musical en un marco incomparable: Arcos de la Frontera.

Este sábado, 15 de noviembre, este pueblo gaditano acogerá la jornada RockZone para los más jóvenes, con talleres de guitarra, bajo, batería, teclado y voz, improvisaciones y práctica libre guiada. La jornada tendrá lugar en un lugar privilegiado junto al Lago De Arcos, en el Hotel Mesón de la Molinera. El día comenzará a las 10:00 horas, con la presentación, y culminará a las 20:00 horas con una jam session abierta al público —participación voluntaria— y despedida a las 21:30.

Más allá de la música, este campamento de rock incluye también una actividad de paddle surf por la tarde para completar la experiencia. Es necesario inscribirse previamente y reservar en el teléfono 608952142. La actividad incluye talleres musicales, comida, merienda y la actividad de paddle surf. Es imprescindible llevar instrumento propio, excepto la batería.

RockZone Camp es un programa formativo en la Sierra de Grazalema que combina música y naturaleza; a lo largo del año ofrece ediciones Winter, Spring y Summer en un entorno con salas equipadas, zonas al aire libre e instalaciones deportivas.

