Una curiosidad en Cádiz que habrás pisado mil veces y no te habrás dado cuenta de su significado

¿Cuántas veces has pasado por el mismo lugar y no te has detenido a conocer su historia? Esto sucede en los rincones más emblemáticos de las ciudades o pueblos que guardan con mimo su esencia. Ya sea en monumentos, estatuas, iglesias, miradores, arcos o plazas, conocer su historia mantendrá viva la esencia de estos rincones.

La ciudad de Cádiz es rica en historia y cultura. La trimilenaria guarda en sus raíces miles de historias que nunca nos cansamos de conocer y, que pase el tiempo que pase, cada día nos sorprende con algo más. Un paseo por Cádiz te llevará a descubrir el encanto de una ciudad por la que parece que no ha pasado el tiempo y que te deslumbrará con el pasado arquitectónico presente en sus monumentos.

Una de las joyas arquitectónicas es la Catedral de Cádiz, también conocida por los gaditanos como la Catedral Nueva, en contraposición de la vieja, edificada en el siglo XVI sobre la antigua Catedral gótica mandada a construir por Alfonso X El Sabio. Esta majestuosa Catedral se alza en el corazón del casco antiguo de Cádiz y está situada frente al mar.

En los últimos días se ha viralizado este lugar histórico en redes sociales como Instagram, ya que cada vez son más los perfiles que narran curiosidades que no todos conocen. Gracias a este tipo de cuentas se facilita informaciones que despiertan la curiosidad de los visitantes a la hora de venir a visitar algunos lugares. De esta manera, la cuenta de Instagram @pradotti ha publicado un vídeo en el que explica una curiosidad de la Catedral de Cádiz que muchos ya sabrán.

Tal y como se puede ver en el vídeo, a los pies de la fachada exterior de la Catedral de Cádiz, en la misma plaza, hay unas losas de mármol que seguramente has pisado mil veces pero que no te has parado a pensar su significado. Y es que estas losas blancas forman un mosaico, pero de cerca no se aprecia bien, lo ideal es contemplarlo desde las alturas. Este dibujo formado en el suelo no es otra que un plano de planta de la Catedral de Cádiz, es decir, un dibujo a escala que muestra las relaciones entre las habitaciones y los espacios físicos.

¿Qué te ha parecido esta curiosidad? ¿La conocías? Ahora cada vez que pasees por la plaza de la Catedral podrás pararte a contemplar este mosaico. O mejor aún, podrás acceder al interior de la Catedral de Cádiz para conocer todos los secretos que se esconden en este majestuoso templo y, de paso, subir a la Torre del Reloj para contemplar sus impresionantes vistas desde las alturas.