Cruz Cafuné revoluciona Concert Music Festival

En plena ola de calor la temperatura se disparó aún más por la expectación de volver a disfrutar de Cruz Cafuné. El canario, que en la anterior edición de Concert Music Festival, cumplió con todas las expectativas, volvió anoche a este festival para saldar las deudas pendientes que pudieran haber quedado con su público chiclanero.

Deudas que se saldaron con sus hits haciendo vibrar a la multitud con sus estilos de rap, trap y reguetón. Con una energía arrolladora y unas letras de contenido emocional profundo, el canario fue narrando a ritmo de rap canciones con mucho sentido. Sus fans, conocidos como Cruzzi lovers, no pararon de bailar, saltar y romper la pista con el apoteósico show de Cruz Cafuné.