Conoce los pueblos de Cádiz más mágicos de España de la mano de tu persona favorita en San Valentín

¿Cuántas veces has escuchado eso de “dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo”? Pues no esperes a que las palabras se las lleve el viento (que suele pasar) y, si alguna vez, te hacen esa proposición, no dejes escapar la oportunidad de darle la mano a esa persona y recorrer los rincones más mágicos de la provincia de Cádiz. A no ser que prefieras recorrerlos por tí mismo, que también suena genial porque tú eres tu mejor compañía. Así que prepara tu cámara de fotos para inmortalizar la magia de estos pueblos de Cádiz y sorprender a tus seguidores.

Quizás en un día no seas capaz de descubrir los encantos de cada uno de estos lugares, pero para eso podrás idear una escapada para perderte por cada uno de estos rincones más mágicos de España. Y como este 14 de febrero es San Valentín toca ponerse más romántico que de costumbre, toma nota de estos pueblos de Cádiz que están reconocidos por la Red de Pueblos Mágicos de España para descubrirlos uno a uno.

El punto de partida comienza en Bornos y te preguntarás por qué. Este pueblo gaditano ha sido elegido el Más Mágico de Andalucía en los Premios Regionales de Pueblos Mágicos de España 2025. Su historia, paisajes naturales y un entorno lleno de encanto envuelven a este pueblo gaditano enclavado a orillas del lago. Destacan en este pueblo monumentos como el Palacio-Castillo de Ribera, en cuyo interior podrás descubrir un jardín renacentista declarado de Interés Cultural, inspirados en el Belvedere de Bramante, en el Vaticano. Deberás saber también que aquí se encuentra la única logia de estilo pompeyano de Andalucía, concebida por el arquitecto italiano Benvenuto Tortello.

Bornos

El siguiente pueblo mágico es Villaluenga del Rosario, el más pequeño de la provincia de Cádiz y el más elevado de todos. Conocido mundialmente por el inconfundible sabor del queso payoyo, su producto estrella y la razón por la que aquí se celebra cada año la Feria del Queso que atrae a miles de visitantes. En cuanto a sus atractivos turísticos aquí se encuentra uno de los cementerios más bellos de España y la plaza de toros más antigua de la provincia de Cádiz.

Villaluenga del Rosario / @cadizturismo

Alcalá de los Gazules ha sido el último pueblo de Cádiz en incorporarse a la Red Pueblos Mágicos de España. En palabras de Alejandro Sanz, este es el pueblo más bonito de España, y es que el cantante tiene sus raíces en esta localidad enclavada en el Parque Natural de los Alcornocales. Un paseo por sus callejuelas te llevará a descubrir el valor patrimonial de este pueblo gaditano, siendo algunas de estas joyas la iglesia Mayor del Mártir San Jorge y la ermita Nuestra Señora de los Santos, entre otros intereses.

Alcalá de los Gazules / Turismo de Alcalá de los Gazules

Pueblos mágicos en la Costa de Cádiz

Ya en la Costa de Cádiz, encontrarás el primer pueblo gaditano que entró en esta Red de Pueblos Mágicos de España: Chipiona. Sus doradas playas de aguas turquesas, así como la belleza de las calles de esta villa marinera que conducen hasta el mar, son algunos de sus encantos. Algunos de sus monumentos más atractivos para el visitante son el Santuario de Regla, la iglesia de Nuestra Señora de la O y el Faro de Chipiona, considerado el más alto de España, tercero de Europa y el quinto del mundo.

Chipiona / Turismo de Jerez

Y para finalizar con este romántico viaje por los pueblos de Cádiz más mágicos de España llegamos a Zahara de los Atunes. Conducir por sus carreteras, bordeando los parajes costeros más salvajes de su costa gaditana, te llevará a disfrutar de unas maravillosas vistas inolvidables. Ya a la llegada del pueblo te podrás perder por sus mágicos rincones y calles de casas de encaladas. Pueblo atunero, con una cocina exquisita basada en los pescados y, sobre todo, en el atún rojo de almadraba. Además de sus impresionantes playas salvajes no podrás dejar de visitar el Mercado de Abastos, los restos del antiguo Palacio de Pilas y la iglesia Nuestra Señora del Carmen.