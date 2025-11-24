La cantante Merche disfruta del radiante sol otoñal de esta playa de Cádiz: “Viviendo, que a veces se nos olvida”

Como buena gaditana, la cantante Merche sabe aprovechar los soleados días otoñales junto al mar. En esta ocasión, ha sido en uno de los rincones más especiales de Cádiz, en el paseo marítimo gaditano, junto a la playa de La Victoria.

La cantante ha compartido unas fotografías en su Instagram, donde se refleja que se encuentra en un buen momento personal y, también en lo profesional, tras los éxitos cosechados en su gira ‘Abre tu mente ahora’. Y para celebrarlo, nada mejor que disfrutar de su Cádiz natal.

“Viviendo, que a veces se nos olvida”, señala la cantante en su publicación de Instagram. Y para ella, vivir es rodearse de los suyos, en un lugar mágico como es el paseo marítimo de Cádiz, cerquita del mar y con un radiante sol otoñal. “Cádiz te sienta muy bien, tienes una luz mucho más bonita”, añaden algunos fans en su publicación.

Merche y su amor por Cádiz

Mercedes Trujillo Callealta nació en Cádiz en 1974. Es hija de Catalán Chico, voz de oro del Carnaval gaditano, de ahí que Merche heredara la faceta artística de su padre. Saltó a la fama con su primer álbum Mi sueño (2002), que incluía éxitos como "No me pidas más amor" y "Abre tu mente". A lo largo de su trayectoria, ha publicado más de 10 álbumes, conseguido múltiples premios y nominaciones, y es conocida por su labor compositora para otros artistas.

Su vida personal y profesional está estrechamente ligada a Cádiz, donde se deja ver y disfruta de las maravillas de su tierra cada vez que puede. De hecho, en algunas de sus entrevistas ha confesado que si fuera un lugar en el mundo sería Cádiz. En su última gira la hemos visto interpretar ‘Gaditana soy’, versión de Juanito Villar.