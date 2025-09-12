Un camping ‘petfriendly’ en Conil para que no renuncies a disfrutar de un destino de ensueño en la naturaleza con tu mascota

En España, hay más de una mascota por cada dos habitantes. Convivir con ellas no solo está ampliamente arraigado en nuestro país, sino que existe una importante conciencia acerca de las responsabilidades que implica, reflejándose también en los hábitos de viaje. Por ello, el sector turístico ha tomado buena nota y cada vez ofrece más opciones adaptadas.

Según Pitchup.com, plataforma líder en reservas de estancias al aire libre, las menciones de "perro" en las reseñas de los campistas aumentaron un 83% en lo que va de año en comparación con el mismo periodo de 2019, convirtiendo la etiqueta “pet-friendly” en un factor decisivo a la hora de elegir destino. De todas las opciones, el turismo al aire libre se posiciona como la modalidad de alojamiento más adecuada para quienes viajan con mascotas gracias a sus amplios espacios abiertos y la proximidad a entornos naturales.

En la provincia de Cádiz podrás encontrar una opción magnífica de camping ‘petfriendly’ si quieres viajar con tu mascota. Taiga Conil es un ejemplo de alojamiento tranquilo y seguro que, además, te permite disfrutar de un entorno natural único y a tan solo unos minutos de las calas de Roche y la playa Fuente del Gallo. En este camping-resort podrás encontrar hasta seis tipos de alojamientos. Se distinguen los bungalows premium, con todas las comodidades de un resort y ubicados en la parte más privilegiada e íntima del camping. Otras opciones son las tiendas estilo safari de lona y madera y las tiendas glampins elevadas del suelo, más ideales para vivir la experiencia del camping.

Algunos de los alojamientos de Taiga Conil / pitchup.com

El sector del camping, referente en el turismo "petfriendly"

En España, más del 93% de los campings de la plataforma Pitchup.com ya admite la estancia de animales de compañía. Entre estos establecimientos, casi un 10% cuenta con instalaciones específicas para el disfrute de las mascotas, como parques adaptados, y más de la mitad ofrecen entornos para pasear a los perros en las inmediaciones.

Para facilitar aún más la planificación de estas escapadas, la plataforma ha implementado un nuevo filtro de búsqueda que permite a los viajeros seleccionar el número exacto de perros que les acompañarán en las vacaciones. Esta funcionalidad ya está activa en una plataforma donde más de un 85% de los campings en todo el mundo disponibles en la red admiten dos o más perros por familia.

Viajar con ellos no es una opción, es una prioridad

El vínculo emocional que une a las personas con sus mascotas ha evolucionado hasta el punto de condicionar el estilo de vida de los viajeros. Esta nueva tendencia, hace que excluirlas de las vacaciones sea una opción cada vez más inconcebible.

“Viajar con mascotas ya no es un extra, es un requisito fundamental para muchos clientes. En Pitchup.com vemos cómo este factor condiciona cada vez más la elección del destino y marca la diferencia entre alojamientos que atraen a nuevos viajeros y los que se quedan atrás”, explica Dan Yates, fundador y director general de la plataforma.

La etiqueta “pet-friendly” se convierte en una ventaja competitiva en el sector turístico y los usuarios lo dejan claro: “Entornos naturales, rutas a pie o en bici en paisajes espectaculares que pude disfrutar acampando con mi perro. Volveré seguro.”, comentó un campista el pasado mayo.