Este es el bar de El Puerto donde desayuna Ángel León: “Molletes, café y zumo de naranja natural a un precio razonable”

Que en El Puerto de Santa María se come de categoría no es ningún secreto. Los bares, tabernas y restaurantes portuenses no dejan de sorprender al visitante, ni siquiera a un seis estrellas Michelin como es el chef del Mar, Ángel León, que en numerosas ocasiones ha destacado la gastronomía portuense.

El prestigioso chef acumula tres estrella Michelin y una estrella Verde a la Sostenibilidad en su restaurante de El Puerto de Santa María: Aponiente. En este histórico molino de mareas capitanea a su tripulación para seguir deslumbrando con sus innovadores platos con sabor a mar.

El Faro de Cádiz, Bar Vicente Los Pepes… pero hay más recomendaciones. El prestigioso chef es un cliente habitual de ‘El Potaje’, un bar situado en la Ribera del Río, frente a lo que era el Corribolo del parque Calderón y el estribo del desaparecido puente de San Alejandro.

En la Guía ‘Where Chefs Eat’ confesó que era uno de los sitios donde le gustaba desayunar. “Molletes, café y zumo de naranja natural a un precio razonable”, pues el desayuno cuesta 3 euros. Este bar portuense sirve desayunos y aperitivos.