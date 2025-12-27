Es el balcón de los pueblos blancos de Cádiz y en Navidad se convierte en un cuento: luces, videomapping y una nevada antes de despedir el año

Los pueblos blancos de Cádiz no dejan de sorprendernos en Navidad. Estos enclaves, rodeados de naturaleza, invitan a disfrutar de una Navidad de cuento, gracias a sus tradiciones y su decoración navideña que los hacen aún más especiales. Uno de estos lugares se le conoce como el balcón de los pueblos blancos de Cádiz y visitarlo por estas fechas te enamorará al instante.

El Gastor está disfrutando de unas mágicas navidades y, para muestra de ello, el increíble ambiente que se vivió en la plaza de la Constitución con una nevada artificial, luces y un videomapping tras el éxito de su Belén Viviente, que transformó el pasado 20 de diciembre por completo a este pueblo gaditano en el Belén de Judea.

La programación navideña continúa este sábado, 27 de diciembre, habrá una Polvoronada en la plaza de la Constitución, a partir de las 17:00 horas, como antesala a las campanadas de Fin de Año que se vivirán en este mismo emplazamiento a las 00:00 horas. Tras darle la bienvenida al Año Nuevo, el 2 de enero el Cartero Real estará la plaza de la Constitución a las 11:00 horas, evento previo a la Cabalgata de los Reyes Magos que será el 5 de enero a las 16:30 horas, con salida desde la gasolinera.