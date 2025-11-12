Aviso para los amantes de la lectura: la gran Feria del Libro llega a este municipio de Cádiz

La Feria del Libro se desarrollará principalmente en la plaza del Castillo

Los amantes de la lectura están de enhorabuena esta semana porque desde este miércoles comienza la Feria del Libro en El Puerto de Santa María. Esta gran cita con la literatura se desarrollará hasta este domingo, 16 de noviembre, y contará con la presencia de autores, librerías y editoriales de la provincia gaditana.

El escenario donde se desarrollará la Feria del Libro será la plaza del Castillo, donde habrá presentaciones, firmas de ejemplares y una amplia programación relacionada con la literatura. Pero esta céntrica plaza portuense no será el único lugar para disfrutar de este evento literario, el Castillo de San Marcos, el Palacio Araníbar y la plaza Colón también acogerán actividades.

El horario de apertura de las librerías será de miércoles a viernes, de 10:00 a 14:00 horas; miércoles y jueves de 17:00 a 21:00 horas; sábados y domingo de 10:00 a 14:30 horas; y viernes y sábado de 17:00 a 21:30 horas.

Programa de Actividades

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

HORARIO DE MAÑANA (las actividades de mañana son concertadas con centros educativos)

10:00 – 13 :00 h. Plaza del Castillo. Mapa Gigante interactivo. "Viaje con escritores españoles infantiles y juveniles" (Dirigido por Giant Maps y guionizado por Ángel Arenas). (Se llevarán a cabo 3 pases a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas)

11:30 h. Patio Castillo San Marcos. Taller de Ilustración. "Otoño" a cargo de la ilustradora Tesa González.

HORARIO DE TARDE

18:00 h. Sala del Mihrab. Castillo de San Marcos. Conferencia inaugural a cargo de Felipe Benítez Reyes. Presentación de la novela "La gente", Ed. Fund. José Manuel Lara. Presentado por Pilar Vera (periodista).

18:30 h. Palacio Araníbar. Sala Mudéjar. Presentación "Todas las hijas de la casa de mi padre" . Juan Francisco Ferré. Narrativa. Ed. Anagrama.

Manuel Ramos. Novela. Colibrí Ed. 20:00 h. Palacio Aranibar. Sala Mudéjar. Presentación "Lapidaria". Paulo Antonio Gatica. Aforismos. Ed. Trea. Presentado por Rocío Badía (Prof. Dto. Lengua Española Universidad Complutense de Madrid)

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

HORARIO DE MAÑANA (las actividades de mañana son concertadas con centros educativos)

10:00 – 13 :00 h. Plaza del Castillo. Mapa Gigante interactivo. "Viaje con escritores españoles infantiles y juveniles" (Dirigido por Giant Maps y guionizado por Ángel Arenas). (Se llevarán a cabo 3 pases a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas)

HORARIO DE TARDE

18:00 h. Palacio Araníbar. Sala Araníbar. Presentación "Chloe – Saga Dazz" . Laura Arcila. Novela Romántica.

Puppets Marionetas. (De 6 a 12 años) 18:30 h. Palacio Araníbar. Sala Mudéjar. Presentación "El ensueño de la Luciérnaga". María del Mar Terrero. Ed. Hilos de emociones.

19:00 h. Sala del Mihrab. Castillo San Marcos . Conferencia-coloquio. Manuel de Falla y los escritores de su tiempo. Presentación "El árbol sonoro de Falla" José Ramón Ripoll. Ed. Mina de pasatiempos. Presentado por Anabel Flores (periodista). Intervención musical Carmen de la Jara (al cante) y Antonio Carrión (a la guitarra).

. Mar Álvarez. Novela Romántica. 20:00 h. Palacio Araníbar. Sala Mudéjar Presentación "Las formas del agua" . Fran Camacho. Relato corto. Ed. Calla Canalla.

José Antonio del Cuvillo. Novela. 20:00 h. Multicines Artesiete, Centro Comercial Bahía Mar. Cinemateca de Otoño. Proyección especial Feria del Libro. "Almudena" (V.O.S.E.) dirigida por Azucena Rodríguez (España 2025) 80 min.

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

HORARIO DE MAÑANA (las actividades de mañana son concertadas con centros educativos)

10:00 – 13 :00 h. Plaza del Castillo. Mapa Gigante interactivo. "Viaje con escritores españoles infantiles y juveniles" (Dirigido por Giant Maps y guionizado por Ángel Arenas). (Se llevarán a cabo tres pases, a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas)

A cargo de María Alcantarilla (Dra. Del Aula de escritura autobiográfica de la UCA y la Fund. José Manuel Lara) 11:30 h. Patio Castillo San Marcos. Taller de Ilustración. "Otoño" a cargo de la ilustradora Tesa González.

HORARIO DE TARDE

17:30 h. Carpa Plaza Colón Cuentacuentos infantil. "Los ositos y el gran día de Yoyó". The Bears.

The Bears. 17:30 h. Palacio Araníbar. Sala Araníbar. Taller literario "Prepara tu manuscrito" a cargo de la escritora Laura Arcila.

Cía. La Gotera de Lazotea. 18:30 h. Palacio Araníbar. Sala Mudéjar Presentación "Memorias del subdesarrollo de Edmundo Desnoes" . Alejandro Luque. Crítica. Ed. Catedra.

Inmaculada Moreno. Poesía. Ed. Númenor. 20:00 h. Sala del Mihrab. Castillo San Marcos. Encuentro con autor. Ignacio Martínez de Pisón. Conducido por Enrique Miranda (Presentador y autor teatral).

Jaime Rocha. Novela negra. Ed. Independently Published. 21:00 h. Escenario principal. Plaza del Castillo Actuación Jazz. Carlos Villloslada Trío.

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

HORARIO DE MAÑANA

11:00 h. Carpa Plaza Colón Actividad infantil. Títeres. "Las aventuras de Sancho Panza". Cía. Pequeños duendes.

Ángel Osuna. Novela negra. Ediciones B. 12:00 h. Carpa Plaza Colón Entrega de Premios del Reto Lector de las Bibliotecas Municipales del Ayuntamiento del Puerto.

12:00 h. Palacio Araníbar. Sala Mudéjar. Presentación "Manifiesto del surrealismo cien años después" . Loreto Casado. Ed. Akal. Humanidades. Presentado por Dolores Bermúdez (Prof. Emérita de la Universidad de Cádiz)

. Alejandro Luque. Novela. Ed. Babidibú. 13:00 h. Palacio Araníbar. Sala Araníbar. Presentación "Manos de trapo". María Regla Prieto. Novela. Ed. Renacimiento. Presentado por Montserrat del Cuvillo (Dra. Bibliotecas municipales)

HORARIO DE TARDE

17:30 h. Carpa Plaza Colón Cuentacuentos infantil "La Feria encuentada". Diego Magdaleno, Narrador.

. (de 9 a 12 años) 18:00 h. Palacio Araníbar. Sala Mudéjar. Mesa redonda "Nuevas formas de entender la edición". Conducido por María Alcantarilla (Dra. Del laboratorio de escritura y editora de "Arraval"). Participan los autores literarios, Salud Botaro, Agustín Velasco, Thais Gamaza y Fran Camacho.

Joaquín Ruibal. Novela Histórica. Ed. Adarve. 20:00 h. Palacio Araníbar. Sala Mudéjar Encuentro con autor. Sergio del Molino . Conducido por Carmen Paul (Periodista).

Israel Díaz Reinado. Novela. Ed. Harper Collins 21:00 h. Escenario principal. Plaza del Castillo Actuación Jazz. Conjunto Alcutum.

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE

