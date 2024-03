Los amantes de la pizza tienen una nueva cita en Rota: horarios y programación completa

Rota está considerada la capital de la pizza y para celebrar esta distinción se volverá a celebrar el Festival de la Pizza. Este evento gastronómico festeja su quinta edición y es uno de los más esperados por los amantes de esta receta tan internacional que tiene su base en Rota, siendo una de las localidades que cuenta con más pizzerías por habitantes.

Este año el V Festival de Pizza de Rota tendrá lugar desde este jueves 14, hasta el domingo 17 de marzo en el bulevar Bahía de Cádiz. Desde sus inicios ha despertado una gran expectación y cada año son más los que no pueden evitar resistirse a esta sabrosa receta que tanta fama tiene en esta localidad.

El programa de este año cuenta con conciertos, showcooking y talleres para todos los públicos, entre otras actividades. En cuanto a las pizzas, en el bulevar Bahía de Cádiz encontrarás en las carpas las pizzerías participantes: Gallego, Pizzería ‘Villa de Rota’, Parra’s, Slice of New York, Pizzería ‘La palma’, Domino’s Pizza y The Pizza Spot. De esta manera podrás saborear las pizzas roteñas, americanas o napolitanas y también los helados de ‘Margarita la Fresca’ y ‘La Fábrica de Oli’.

El horario de apertura de este festival es de 12:00 horas del mediodía hasta la 01:00 horas de la madrugada de manera ininterrumpida. El showcooking es gratuito y hay que inscribirse en el propio taller. El resto de los talleres tienen un precio de 3 euros y si eliges dos tiene un precio de 5 euros. El evento arrancará este jueves 14 de marzo a las 21:00 horas con el concierto de Rocío Ruiz.

Viernes 15 de marzo

De 17:00 a 21:00 horas. Taller de manualidades ‘Más que pizza’ .

. A las 19:30 horas. Concierto.

A las 21:00 horas. Acto institucional con el cocinero Enrique Sánchez ‘Padrino Festival de la Pizza 2024’.

‘Padrino Festival de la Pizza 2024’. A las 22:00 horas. DJ.

Sábado 16 de marzo

De 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas. Taller Manualidades ‘Más que pizza’.

A las 13:00 horas. Infantil Cantando Contando Cía. Teatrín.

De 17:00 a 19:00 horas. Taller Showcooking.

A las 19:30 horas. Concierto María Shikka.

A las 22:00 horas. Concierto Mind The Zep.

Domingo 17 de marzo