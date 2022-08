Verano 2022: Festival Joven Jazz en la Frontera

Si te gusta el jazz, estás de enhorabuena. El Cine Astoria de Jerez alberga desde hoy y hasta el sábado el Festival Joven Jazz en la Frontera, con actuaciones a partir de las 22:00 horas, apertura de puertas a las 21:30 y entrada libre hasta completar aforo.

El programa de actuaciones de los tres días es el siguiente:

Jueves 18 de agosto

PAULA BILÁ TRÍO. Es una cantautora de origen chiclanero. Siembra sus raíces musicales en Irlanda con tan solo 18 años. Su primer álbum, Love & hate, grabado en Dublín fue producido por Bill Shanley (Ray Davies), donde colaboran músicos como Liam Bradley (Van Morrison) o Binzer Brenan (The Frames). Ha actuado en países como Inglaterra, Irlanda o Canadá, participando en festivales como el 'Canadian Music Week' de Toronto.

Su segundo trabajó se fraguó en Madrid junto al productor y bajista Manu Sanz (Cosmosoul). Fue un proyecto ilusionante que refleja las influencias del folk, blues y soul de la cantautora. Actualmente, Paula se encuentra en su ciudad natal trabajando en su próximo sencillo con el productor David León y colaborando con otros músicos de la provincia como el contrabajista Joan Masana o el pianista Javier Galiana.

EL DOMADOR DE MEDUSAS + REBELDES DEL SWING. El Domador de Medusas ofrece en sus conciertos un caleidoscopio de estilos: músicas gitanas de Francia (swing manouche), de Rumanía, Hungría, música klezmer, música circense… Composiciones originales y piezas de tradición oral se mezclan en este dúo de timbres muy diversos, que buscan describir un mundo sonoro lleno de historias insólitas.

Son músicos con formación en el Conservatorio Superior Manuel Castillo (Sevilla) que completan su formación en la Escuela de Jazz y Música Moderna de la Universidad de Cádiz. Hasta la fecha han editado tres discos con composiciones propias. Han recibido el primer premio de música del Trebufestival 2018 y han realizado conciertos en diversos países como Hungría, Rumanía, República Checa, Alemania, Bélgica y Francia

Viernes 19 de agosto

DORANTES. El Tiempo Por Testigo. No estamos precisamente ante un concierto de corte clásico, es decir, no hay nada parecido a lo que se conoce como jazz a secas. Tampoco estamos ante un concierto de flamenco y mucho menos ante un concierto de música clásica. Por lo que pude ver e intuir, se puede imaginar que Dorantes cuando se presenta ante un festival de jazz, plantea el curso del concierto de manera lógica. Y no por esto olvida sus otras vertientes, es decir, durante todo el concierto se podía intuir perfectamente el flamenco que lleva dentro al igual que se podía intuir su formación clásica, pero lo que estábamos viendo era Jazz.

Sábado 20 de agosto

LARA WONG TRÍO. Ganadora del Filón Minero a mejor instrumentista en la 60 edición del prestigioso Festival Internacional del Cante de las Minas, siendo la protagonista de un momento histórico al ser la primera mujer y extranjera en alzarse con este máximo galardón. Es compositora, flautista y además es introductora del bansuri (flauta tradicional india) en el lenguaje más profundo del flamenco, siendo capaz de emocionar tanto al público entendido como al profano. Junto al viento, es poseedora de un sonido dulce lleno de sensibilidad y del quejío más roto que llega al alma, de ello queda constancia en sus innumerables conciertos a lo largo y ancho de este mundo en los que ha colaborado con reconocidos personajes artísticos como Pepe Rivero, Juan Andrés Maya, Tino Di Geraldo o Javier Colina.

LAURENT COULONDRE. Laurent Coulondre nació en Nîmes en 1989. Primer premio al 'Disco francés del año' de la Académie du Jazz por su disco Michel on My Mind. Además, Jazz Magazine lo nombró 'Músico francés del año' y lo presentó en su portada de febrero de 2020. Con tan solo 20 años fue ganador como músico solista del Premio Europeo Tremplin Didier Lockwood. Ha tocado y grabado para músicos como Paul Jackson, Nicolas Folmer, Sylvain Beuf, Stéphane Huchard, Pierre de Bethmann... y ha tocado en prestigiosos eventos como Festival Internacional de Jazz de Montreal (CA), Festival de Jazz de Invierno (EE.UU.), Festival de Jazz de Tokio (JP), Jazz del Mar del Norte (NL), Festival de Jazz de Londres (Reino Unido), etc.