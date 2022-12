Ruta por los Castillos más impresionantes de la Sierra de Cádiz

La provincia de Cádiz cuenta con un amplio abanico de sistemas defensivos y fortalezas de siglos pasados que, hoy, continúan custodiando los pueblos gaditanos. A quienes les guste practicar el turismo de castillos encontrará en Cádiz cualquier tipo de fortificación que vaya buscando, ya que hay de todas las clases y para todos los gustos. En el litoral gaditano encontramos torres vigías y castillos en Tarifa, Rota, Cádiz, San Fernando o Sanlúcar, entre otros. Sin embargo, en este artículo descubriremos algunos de los que se encuentran en la Sierra Norte de Cádiz.

Olvera

Este municipio gaditano, enclavado en la Sierra Norte de Cádiz, fue considerado en 2021 capital de turismo rural. Destaca sobre su paisaje el Castillo de Olvera (XII), custodiando este pueblo gaditano desde las alturas. Durante la época medieval fue uno de los más importantes del entorno gracias a su situación fronteriza entre reinos. Desde este enclave histórico se aprecian unas vistas espectaculares de los campos del entorno y el parque natural de la Sierra de Grazalema. La entrada para su visita tiene un coste de 2 euros e incluye la visita al Centro de Interpretación Casa de la Cilla, el cual está dedicado a profundizar en la historia y función de los castillos y sistemas defensivos de la zona.

Castillo de Setenil y Torre Alháquime

Dentro del casco urbano de Setenil de las Bodegas, al lado de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y situado en la parte más alta de este pueblo gaditano descubriremos el Castillo. Se accede a él a través de la puerta de la antigua Casa Consistorial, convertida hoy en Oficina de Turismo. Durante la ocupación árabe se construyó el Torreón como bastión de defensa y, junto al aljibe y los restos de muralla, es un ejemplo de lo que fue el antiguo alcázar. Esta fortificación, similar a la de otras comarcas, contaba con dos torres defensivas. Junto a la Torre se encuentra el mirador El Lizón, desde donde se puede contemplar las mejores vistas de la localidad y su casco urbano.

Castillo de Zahara de la Sierra

Dirígete hacia uno de los pueblos mágicos de Cádiz, Zahara de la Sierra, un lugar donde se respira encanto y belleza. Conforme vayas llegando, divisarás a lo lejos la silueta del pueblo como si de una imagen de postal se tratase. Sobre él, una Torre del Homenaje del siglo XIII situada en lo más alto del pueblo. Son los restos de lo que queda del sistema defensivo que protegía esta villa medieval, además del tramo de la muralla que rodea esta fortificación. Ladera abajo, podrás perderte por sus maravillosas calles y casas blancas encaladas que contrastan con el celeste más profundo de su Embalse.

Bornos

El Castillo-Palacio de Los Ribera es de origen musulmán, pero fue transformado en palacio en el siglo XVI a gusto de una importante familia nobiliaria. De la fortificación original, el Castillo del Fontanar, se conserva la torre del homenaje y algunas partes de la muralla. En su conjunto, el palacio es una obra de arte que se compone de unos preciosos jardines de estilo renacentista. En este mismo jardín encontraremos una logia o sucesión de arcos, de estilo pompeyano y la única de Andalucía.

Espera

En Espera, un pueblo situado a las puertas de la Sierra de Cádiz y enmarcado en la Ruta de los Pueblos Blancos, se encuentra el Castillo de Fatetar. Aunque se desconocen sus orígenes se sabe que han sido muchas las civilizaciones que han pasado por esta fortificación. Desde el Neolítico, visigodos, romanos, musulmanes y cristianos, se han encontrado restos de estos periodos de siglos pasados. De la dominación musulmana quedan restos como la Torre del Homenaje y una ventana ciega en forma de ojival enmarcada en un alfil y restos de murallas y paredes. Tras la Guerra de la Independencia el castillo fue abandonado y fue convirtiéndose en unas ruinas. Sin embargo, en 1984 comenzaron las limpiezas e incluso se descubrieron el suelo de unas habitaciones excavadas en la roca que se desconocían. Actualmente es propiedad de la Iglesia y fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. Es de acceso libre, pero se recomienda consultar su disponibilidad en la Oficina de Turismo de Espera.

Arcos de la Frontera

También denominado castillo de los duques de Arcos y antiguo alcázar es una fortificación situada en la plaza del Cabildo, siendo esta la parte más elevada del casco urbano. En 1985 fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, y no es de extrañar ya que es una auténtica maravilla histórica y patrimonial. Aunque en su origen fue un alcázar militar, su configuración actual responde a las reformas que se hicieron en los siglos XIV y XV. Actualmente el castillo es de propiedad privada por lo que no está permitido el acceso, aunque por acuerdo entre el particular y el Ayuntamiento se permite su visita guiada cuatro veces al año. Para ello, hay que consultar las fechas en la Oficina de Turismo de Arcos y coger cita ya que hay lista de espera.