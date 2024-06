Así es el look de flamenca que Isa Pantoja ha lucido en la Feria del Puerto de Santa María

Mucha alegría y fiesta es lo que se ha vivido estos días en la Feria de El Puerto de Santa María, que se prolongará hasta este lunes 10 de junio. La Feria de Primavera y Fiestas del Vino Fino está incluida entre las mejores de la provincia, celebrándose en el recinto ferial de Las Banderas. Su alumbrado, con el famoso toro de Osborne dando la bienvenida a sus visitantes, hacen de esta feria aún más especial.

A pesar de la inestabilidad del tiempo, son muchos los que han continuado con la fiesta. Una de las caras más conocidas de la televisión, Isa Pantoja, tampoco ha querido faltar a la cita anual de la Feria de El Puerto de Santa María; localidad en la que reside con su familia desde hace algunos años.

“‘Agaviñada’ un año más”, la hija de Isabel Pantoja ha compartido en su cuenta de TikTok su look flamenco. Isa ha escogido un diseño de Aurora Gaviño y, en declaraciones para Europa Press, ha comentado su outfit: "Tanto el coral como el beige me quedan muy bien con mi color de piel, y he apostado además por este peinado súper original porque no es como otros años, que siempre llevo las mismas flores, sino que esta vez sólo una y me gusta un montón".

En los Stories que ha compartido en su cuenta de Instagram la hemos podido ver disfrutando, un año más, en la Caseta Contando Lunares junto a su marido Asraf Beno, quien también publicó una imagen del Real de la Feria de El Puerto y del ambiente de esta caseta de fiesta. Una cita a la que ambos nunca faltan. Al día siguiente, Isa Pantoja ha compartido su experiencia en la Feria con sus seguidores, confesando que se lo pasó muy bien aunque sufrió un ataque de tos por culpa del asma y del agobio de la gente. Eso sí, cumplió con su propósito de ir un día a la feria.