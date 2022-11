Enamórate de Cádiz con estas cinco cuentas de Instagram

Es fácil enamorarse de Cádiz, quiénes tienen la suerte de haber recorrido alguna vez los rincones de la provincia lo saben. Pero para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de visitar Cádiz, ahora pueden coger ideas gracias a estas cinco mejores cuentas de Instagram. Si aún no las conoces no pierdas el tiempo y ve corriendo a seguirlas, no te arrepentirás.

Casi a diario dedican su espacio digital en compartir contenido sobre los atardeceres más espectaculares, sitios mágicos, curiosidades y lugares que algunos desconocemos. A continuación, os dejamos el listado de las cinco cuentas más inspiradoras de Cádiz.

1. Cadizturismo

Con 80.300 seguidores, esta cuenta oficial del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz comparte a diario curiosidades y datos que probablemente muchos no conocían sobre la provincia. Con alegría, simpatía y humor, acerca a la comunidad las mejores fotografías y curiosidades para enamorarte de Cádiz. Por ejemplo, uno de los últimos datos que ha compartido es que Olvera fue elegido entre los 100 pueblos más bonitos de España por National Geographic o que Prado del Rey hunde sus raíces en la ciudad romana de Iptuci, siendo un yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés Cultural.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Turismo provincia de Cádiz (@cadizturismo)

2. Late Cádiz

19.500 corazones laten por Cádiz y es que esta cuenta también tiene gran presencia en Instagram y al igual que Cadizturismo se dedica a promocionar la marca Cádiz compartiendo las mejores fotografías de los usuarios que usen en sus fotografías sobre Cádiz el Hastag #LateCádiz. Entre su contenido puedes encontrar recomendaciones gastronómicas, qué lugares visitar e incluso puedes jugar al Wordle gaditano (un juego de adivinar palabras y con formato de crucigrama).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Late Cádiz | latecadiz.com (@latecadiz)

3. Inandout.cadiz

Su descripción lo dice todo, fotografiar Cádiz es uno de los placeres más satisfactorios y por eso comparte fotografías de la provincia (in) y algún que otro destino (out). 9.207 seguidores aman su contenido, el cual muestra no solo a través de fotografías, también a modo de vídeos muy breves pero que lo dicen todo. Uno de los últimos que ha compartido es cómo es su día a día en bici por Cádiz y no ha podido gustarnos más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de INANDOUT (@inandout.cadiz)

4. Piel de Sal

Zahara de los Atunes, Rota o Chipiona son algunas de las protagonistas de esta cuenta de Instagram que ya acumula 120.000 amantes del mar y algunos atardeceres gaditanos. Inspirada en el mar, Piel de sal comparte a diario reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y frases motivacionales. A través de sus textos, imágenes sobre los atardeceres y las olas del mar, esta cuenta de Instagram capta algunos rincones del sur en forma de olas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐏𝐈𝐄𝐋 𝐃𝐄 𝐒𝐀𝐋 (@pieldesal_)

5. Igers Cádiz

Y la última, y no por ello menos importante, es la de Igers Cádiz. En su web explica que es una comunidad de usuarios de Instagram de la provincia de Cádiz. Fundada en 2011 por Josemi Ruiz y formada por 6.014 seguidores. Esta cuenta se nutre de las fotos que los instagramers publican con el hastag #igerscadiz, es decir "un grupo de locos apasionados por la fotografía móvil que refleja en sus imágenes los más bellos rincones que nos rodean". Puestas de sol desde las playas de Cádiz, la campiña de Jerez o la Alameda de Cádiz son algunas de las fotografías que podrás encontrar en esta cuenta de Instagram.