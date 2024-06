Disfruta de las mejores canciones de Coldplay a la luz de las velas en El Puerto de Santa María

Hasta el momento no hay constancia de que haya conciertos programados de Coldplay en su gira de 2024 en España, pero que no cunda el pánico, no quiere decir que no puedas disfrutar de su música de otra forma. Si eres fan de Coldplay o simplemente te apasiona su música, te traemos un plan inolvidable y muy especial.

Candlelight Summer son los conciertos a la luz de las velas que traen la magia de una experiencia musical en vivo a lugares increíbles en Cádiz. En esta ocasión, dentro de su amplia programación, incluyen un Tributo a Colplay en El Puerto de Santa María. Además, no solo podrás disfrutar de un ambiente mágico, también Bodegas Caballero ofrecerá una degustación gratuita de sus productos a los asistentes del concierto.

Este concierto tan especial tendrá lugar en el Castillo de San Marcos, que se encuentra situado en la plaza de Alfonso X El Sabio, en El Puerto de Santa María. Este emblemático lugar se convertirá en el lugar idóneo para crear ese momento mágico que los amantes de Coldplay estaban esperando. De esta manera, podrás elegir la fecha y la hora según se adapten mejor a tu disponibilidad.

La primera fecha será el jueves 20 de junio a las 20:00 o 22:00 horas y podrás elegir la entrada entre cuatro zonas diferentes; Natalia Kuchaeva será la pianista. El 11 de julio a las 20:00 o 22:00 horas será la segunda de las fechas previstas y, por último, el miércoles 21 de agosto a las mismas horas; en ambas fechas la actuación estará a cargo de Quinteto de cuerdas Tótem Ensemble. Podrás hacer la reserva de tus entradas en la web.

Programa Candlelight Tributo a Coldplay