Esta ruta en bici de Cádiz a Chiclana te dejará sin aliento, pero con increíbles sensaciones

De Cádiz para Chiclana en bicicleta, o viceversa, suena bastante bien ¿verdad? La capital gaditana, gracias a sus carriles bici, se ha convertido en una ciudad sostenible que podrás recorrer pedaleando sobre dos ruedas. Gracias a estos carriles podrás recorrer su parte litoral sin perder de vista el mar en el horizonte.

Ahora bien, para emprender tal aventura podrás salir del casco histórico de Cádiz, tomando como punto de partida la playa de La Caleta y recorriendo la zona de Campo del Sur, donde disfrutarás de la vista y un paisaje único como es la majestuosa Catedral de Cádiz alzándose frente al mar.

Este camino te conducirá hasta la playa de La Cortadura, desde donde comienza un novedoso tramo para los amantes de la bicicleta. Probablemente esta sea la ruta en bici más ambiciosa de la provincia de Cádiz, la conocida como Eurovelo 8, de 7.560 Km, que conecta todo el Mediterráneo desde Cádiz hasta Atenas y Chipre. De esta manera, la capital gaditana se convierte en el kilómetro cero de esta intrépida aventura a pedales.

Esta ruta se compone de varias etapas, pero en la primera de ellas podrás llegar a pedales hasta Chiclana, e incluso Conil si te lo propones. Desde el carril de la playa de La Cortadura podrás llegar hasta Camposoto, tomar un respiro en esta fantástica playa virgen y continuar con tu trayecto hasta Chiclana por la ruta de los Esteros.

Esta ruta desde San Fernando comienza en el sendero del Carrascón, un apasionante sendero que te permitirá disfrutar de la naturaleza de un entorno único como es el Parque Natural Bahía de Cádiz. Pasarás por las Salinas de San Pedro, las ruinas de una antigua casa salinera, las Salinas de Santa Margarita, hasta disfrutar de un paisaje inigualable.

A través de este recorrido llegarás hasta Chiclana, exactamente por la ruta de los Esteros, donde de igual forma no faltará la belleza de unas vistas maravillosas de Medina Sidonia, la ermita de Santa Ana, etc. La ruta finalizará en el recinto ferial, ubicado junto a los jardines del Puente Azul. Un total de unos 20 km en los que no faltará la adrenalina y unas buenas sensaciones gracias al entorno natural que te rodeará por el camino.