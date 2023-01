Alejandro Sanz comparte en su Instagram uno de sus momentos más especiales en Cádiz

Alejandro Sanz siempre hace magia, ya sea cantando o dejándose ver por Cádiz encarnando al Rey Melchor. Recordamos que durante las Cabalgatas de los Reyes Magos en 2020, el artista repartió ilusión entre los niños y mayores gaditanos junto a Niña Pastori (Estrella de Oriente), Antonio Martín (el Rey Gaspar), Diego González (Baltasar) y José Manuel Caneda (el Cartero Real). Ahora, tres años más tarde, el vecino más universal de Cádiz ha vuelto a compartir en sus redes sociales uno de los momentos más especiales que vivió en la víspera de Reyes Magos en Cádiz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

De todos es sabido el fuerte vínculo que le une a Alejandro Sanz a esta tierra. De hecho, ha llegado a decir que "Cádiz no es una ciudad, es un sentimiento. Me vivo por ti". Y es tanta su pasión y cariño por la ciudad gaditana que fue pregonero del Carnaval de Cádiz en 2005, Hijo Adoptivo en 2019 y Rey Melchor en la Cabalgata de Reyes Magos en 2020, entre otros momentos gaditanos del artista. Ahora, el artista que no nació en Cádiz "pero soy de Cádiz porque quiero serlo", tendrá su propio espacio expositivo en la Casa Diáñez en Alcalá de los Gazules, el pueblo gaditano donde nació y creció su madre.

En Twitter, donde el artista también es muy activo, compartió una de sus fotos como el Rey Melchor dando "majestuosamente las buenas noches". Está claro que Alejandro Sanz guarda con cariño aquella experiencia tan mágica en la capital gaditana y que, tres años más tarde, sigue inyectando de ilusión los corazones de los más pequeños y los no tan pequeños.