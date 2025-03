Zaldua explica las razones de su satisfacción tras la victoria del Cádiz CF

Cádiz/El jugador del Cádiz CF Joseba Zaldua atendió a los medios oficiales del club tras la victoria (1-0) ante el Granada en el estadio Nuevo Mirandilla el domingo 16 de marzo.

La importancia del triunfo. "Estoy muy contento con los tres puntos conseguidos, hemos logrado los últimos seis puntos. Necesitamos estas victorias para engancharnos arriba, no perder la cuerda e intentar llegar vivos hasta el final. Creo que ha sido un partido completo, sabíamos que íbamos a pasar nuestros ratitos complicados porque ellos tienen muy buen equipo y crean ocasiones, pero el equipo ha sido muy compacto, ha estado muy bien en todo momento y es justa la victoria".

Ningún tiro del Granada "No nos están llegando mucho y eso también tiene mérito. Conseguir que el equipo rival no llegue a tu portería no es fácil y lo estamos consiguiendo. Ahí se está notando que, si luego marcmaos un gol, estamos más cerca de la victoria".

Titularidad. "Estoy muy contento. Llevaba mucho sin jugar, he podido jugar los últimos dos partidos de inicio y con dos victorias, así que poco más se puede pedir".