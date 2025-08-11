Vizcaíno echa del estadio a Carlos y Elena Medina, que estaban invitados por el alcalde

Nuevo desencuentro entre Línea 6 y el Cádiz CF, que desembocó en la expulsión de Carlos Medina y Elena Medina del palco que ocupaban en el estadio Nuevo Mirandilla durante la celebración del Trofeo Carranza, tal y como denuncian en un escrito los responsables de la editorial gaditana

El comunicado de Línea 6 dice lo siguiente:

En el transcurso del primer tiempo de la final del Trofeo Carranza, entre el Cádiz C.F. y el Córdoba, fuimos sorprendidos cuando personal de seguridad del estadio, acompañado por el Sr. Raúl Vizcaíno, hermano del actual presidente del club, nos solicitó que abandonáramos el recinto.

En ese momento mostramos la invitación oficial que nos había sido cursada por el Excmo. Sr. Alcalde de Cádiz, Bruno García, presente en el estadio y presidiendo el encuentro como máxima autoridad municipal del Trofeo Carranza. Queremos dejar claro que esta situación no tiene relación alguna con la Alcaldía ni con la organización municipal del evento, a quienes agradecemos su invitación y hospitalidad.

Consideramos profundamente inaceptable que un acto deportivo y de relevancia internacional para la ciudad de Cádiz se vea empañado por decisiones que nada tienen que ver con el espíritu de convivencia y deportividad que caracteriza a este torneo histórico. Denunciamos también el intento reiterado del presidente del Cádiz C.F., Manuel Vizcaíno, de implicar a la máxima autoridad municipal en un enfrentamiento personal y profesional, pese a que el alcalde ha demostrado mantenerse siempre al margen con la máxima dignidad.

En el segundo tiempo, nos obligaron a abandonar el estadio mientras nos encontrábamos en el palco propiedad de Federico González, ex vicepresidente del Cádiz C.F. SAD, quien también manifestó su indignación por lo ocurrido.

Reiteramos nuestro compromiso con el deporte, la ciudad y sus tradiciones, y confiamos en que episodios como este no vuelvan a repetirse en el futuro.