Vigilancia especial al cara a cara entre el Cádiz CF y el Málaga

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar partido de alto riesgo el partido de fútbol entre el Málaga CF y el Cádiz CF.

Así lo ha dado a conocer el Ministerio del Interior en un comunicado oficial, en el que detalla que el encuentro se celebra el próximo 21 de septiembre y corresponde a la sexta jornada de la Liga de Segunda División.

Este segundo derbi andaluz de la temporada en Segunda División, tras el pasado choque entre el Málaga y el Granada del pasado 6 de septiembre que acabó con empate a dos goles, se disputará en el estadio de La Rosaleda, en la capital malagueña, a partir de las 18.30 horas.

Es habitual que los duelos entre cadistas y malaguistas sean declarados de alto riesgo tanto en la capital gaditana como en la malagueña, ya que reúne a un número importante de aficionados de ambos conjuntos entre los que históricamente la relación no es buena.

La decisión conlleva un aumento considerable en los miembros de seguridad y de fuerzas del orden dentro y fuera del estadio, a fin de velar por el normal desarrollo del derbi.