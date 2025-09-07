Fecha y horario del partido entre el Málaga y el Cádiz CF de la sexta jornada de Liga

LaLiga ha dado a conocer las fechas y los horarios correspondientes a la sexta jornada, en la que el Cádiz CF afronta un nuevo compromiso. El capítulo número seis del torneo de la regularidad se desarrolla en cuatro días con once envites que se juegan entre el viernes 19 de septiembre y el lunes 22.

El conjunto amarillo encara su primer duelo andaluz de los ocho que tiene por delante en la temporada 2025-26. Se mide al Málaga en el estadio La Rosaleda en el encuentro que ha quedado programado para el domingo 21 de septiembre. La atractiva cita entre malagueños y gaditanos comienza a partir de las 18:30 horas (seis y media de la tarde). Como es habitual, está previsto que el choque sea emitido por televisión a través de LaLiga Hypermotion TV y plataformas asociadas.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano visita la Costa del Sol una semana después de enfrentarse al Eibar en el estadio Nuevo Mirandilla (16:15 horas) en el quinto episodio del campeonato. El Málaga, por su parte, regresa su feudo tras comparecer en el terreno del Huesca.

El Cádiz CF y el Málaga protagonizan un arranque de curso similar, ambos con siete puntos después de los tres primeros partidos. La pasada campaña, el cuadro amarillo venció 0-2 en La Rosaleda gracias a los goles que Óscar Melendo y José Joaquín Matos marcaron en los instantes finales del encuentro.