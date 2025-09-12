Víctor Aznar lleva un trozo del Cádiz CF a Benalup

Finalizada con éxito la primera parada de 'Ruta Amarilla' en el mes de septiembre. Una multitud de personas, entre las que destacó la presencia de un público joven y familiar, se dio cita en La Alameda de Benalup-Casas Viejas para disfrutar de una jornada marcada por el cadismo y la convivencia.

Los asistentes pudieron participar en un completo programa de actividades que incluyó juegos, hinchables y talleres, además de momentos muy especiales como la firma de autógrafos por parte del guardameta del Cádiz CF, Víctor Aznar, y el sorteo de dos camisetas oficiales del club, que despertaron gran expectación entre los presentes.

La iniciativa, organizada por Cádiz CF Fundación, cumplió con creces su objetivo de acercar los valores del club a todos los rincones de la provincia, convirtiendo a Benalup-Casas Viejas en el primer escenario de este nuevo recorrido por las localidades del interior gaditano. Con una destacada participación y un ambiente de fiesta amarilla, la jornada sirvió para reforzar el sentimiento de pertenencia y la identidad compartida entre afición, territorio y entidad.

Desde Cádiz CF Fundación se valora muy positivamente la acogida de esta primera cita y se anima a toda la afición a seguir acompañando la 'Ruta Amarilla' en sus próximas paradas, que continuarán extendiendo el compromiso del club con el deporte, la cultura, el turismo y la promoción de valores cadistas en toda la provincia.