Venta de entradas sin promoción por parte del Cádiz CF

El próximo sábado, 26 de octubre, Cádiz CF y Real Oviedo disputarán la 12ª jornada de LALIGA Hypermotion a partir de las 16:15 horas en el estadio Nuevo Mirandilla. La cita será caliente a tenor de la mala dinámica del equipo, anclado en puesto de descenso a Primera Federación, y la grada tendrá mucho que decir.

Las entradas para este partido están disponibles desde este jueves, 24 de octubre, y los precios para el encuentro son los siguientes:

Preferencia alta: 50 euros

Preferencia baja: 60 euros

Tribuna alta: 80 euros

Tribuna baja: 95 euros

La plataforma estará disponible online en este enlace hasta agotar todo el aforo disponible. Y el teléfono de información es el siguiente: 956 00 00 11.

En esta ocasión no hay promociones especiales para los abonados, en cuanto a la adquisición de localidades a costes reducidos, por lo que los precios, entre 50 y 95 euros, no invitan a una presencia masiva de espectadores tal y como está jugando y los resultados que viene obteniendo el equipo. El choque del Cádiz CF contra el Real Oviedo puede echar chispas si el equipo amarillo no es capaz de obtener el triunfo.