Vela: los andaluces toman el mando en Cádiz en la penúltima jornada de la Regata de la Hispanidad

La tercera y penúltima jornada del X Trofeo de la Hispanidad de Optimist elevó aún más el nivel de exigencia el domingo 12 de octubre con la subida del viento, aunque los continuos cambios de dirección e intensidad volvieron a ser la tónica del día. A ello se sumaron los nervios de la flota, que provocaron varias salidas prematuras antes de poder arrancar cada prueba. Finalmente, se completaron cuatro pruebas para la flota Sub 16 y tres para Sub 13 y Sub 11, con lo que se alcanza un total de ocho parciales en Sub 16 y siete en las otras dos categorías, donde el desenlace se encara con liderato andaluz en los cuatro podios.

En Sub 13, el joven Hugo Sarmiento se ha colocado líder tras una jornada sobresaliente en la que el regatista del CM Almería sumó una victoria parcial y dos segundos puestos, logrando así una ventaja de un punto sobre su principal rival, el canario Pablo Medina, ganador de dos pruebas y séptimo en la otra. Ambos se han destacado claramente en la general, con más de veinte puntos de renta sobre el tercer clasificado, Daniel Barrios (CN Elcano), lo que anticipa un duelo apasionante entre los dos en la última jornada.

También es andaluz el dominio en Sub 11, con una gran actuación de Leo Ortego (CM Fuengirola), que hoy firmó un 2º y un 3er puesto brillando entre la flota de mayores y afianzándose como líder destacado de su categoría y quinto en la general absoluta. En el apartado femenino Sub 13, Petra Murube (CN Sevilla) recuperó el liderato tras una sólida jornada, sumando once puntos de ventaja sobre su compañera de club Blanca Cervantes, ahora segunda. Ambas se sitúan en un meritorio sexto y séptimo puesto absoluto, respectivamente. Por su parte, Kaja Kolasinski (RC Mediterráneo) mantiene con autoridad el liderato femenino en Sub 11, sin ceder un ápice en su camino hacia la victoria.

En Sub 16, la flota vivió una jornada intensa con tres ganadores distintos en cuatro pruebas. El balear Jorge Benítez se impuso en dos, consolidando su liderato y ampliando su renta a más de 25 puntos sobre el segundo clasificado que ahora es Miguel Ángel Cervantes (CN Sevilla), vencedor de la última prueba del día. El sevillano afronta la jornada final cómodo respecto a la tercera clasificada, la canaria María Guindin, quien además de subirse al podio arrebata el liderato femenino a su compañera de territorial Alba Ponce, hoy relegada del top absoluto y femenino.

El top 5 lo completa el canario Javier Ramos, tercer masculino, seguido de Adolfo de Valenzuela (CM Almería), otro de los vencedores parciales del día, aunque penalizado con un fuera de línea en la última prueba .

En el podio provisional femenino, el dominio es canario al 100 % con María Guindin en cabeza, seguida de Alba Ponce y Martina Quintana. La primera andaluza es María de las Mercedes Medel (CN Sevilla), cuarta femenina desde el top 10 absoluto.

Con mucho que decidir todavía, la jornada del lunes 13 de octubre será la decisiva para poner el nombre a los títulos de esta décima edición. El X Trofeo de la Hispanidad de Optimist está organizado por la Federación Andaluza de Vela, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Puerto Sherry. La cita reúne a cerca de 200 jóvenes regatistas de toda Andalucía, Canarias, Baleares, Melilla y Portugal, consolidándose como una de las pruebas más valiosas del calendario nacional de base por su nivel deportivo y su impacto económico en la zona.