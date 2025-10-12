El Trofeo de la Hispanidad está en su ecuador al rojo vivo

La segunda jornada del X Trofeo de la Hispanidad de Optimist volvió a estar marcada por las complejas condiciones de viento, con cambios de dirección que obligaron al comité de regatas a reposicionar varias veces el campo, aprovechando una intensidad máxima de 8 nudos para completar dos pruebas más, que elevan a cuatro el total con la posibilidad del primer descarte, decisivo en una clasificación general muy ajustada en la que los favoritos no destacan por regularidad. El comité llegó a dar una tercera salida pero la caída del viento obligó a anular y mandar la flota a tierra. Los andaluces aprovechan el segundo asalto para hacerse fuerte frente a los visitantes y con varias victorias parciales consolidan opciones de podio en todas las categorías.

En Sub 16, la primera prueba del día -tercera de la general- mantuvo al frente a Alba Ponce (Canarias), aunque la victoria parcial fue para Adolfo de Valenzuela (CM Almería) tras un recorrido impecable del almeriense. El triunfo del andaluz lo aupó hasta la segunda plaza tras José de Linares (RC El Candado), que se colocaba líder provisional entre los chicos, con Gonzalo Moreno (RCN Roquetas de Mar) en tercera posición.

En Sub 13, la regularidad tuvo premio para Hugo Sarmiento (CM Almería), que accedió al liderato con un 6º puesto en una prueba que ganaba Leon Kolasinski (RC Mediterráneo). Entre las niñas, Blanca Cervantes (CN Sevilla) adelantaba a Petra Murube (CN Sevilla) con tres puntos de ventaja.

En Sub 11, Leo Ortego (CM Fuengirola) asumía el liderato por un solo punto sobre Pablo Rivas (Melilla), mientras que Kaja Kolasinska (CNM Benalmádena) mantenía su dominio entre las niñas.

La cuarta prueba -segunda y última del día- trajo consigo el ansiado descarte, que dio un vuelco a varias clasificaciones. En Sub 16, Jorge Benítez (Baleares) recuperó el liderato gracias a su regularidad y a la posibilidad de eliminar un mal resultado, superando a Alba Ponce (Canarias), ahora segunda a dos puntos, y a Emilie Pérez (Canarias), tercera. Los andaluces cedieron momentáneamente el podio, pero mantienen plenas opciones de recuperarlo con Gonzalo Moreno, José de Linares y el flamante ganador de la cuarta prueba, Hugo Quilón (RCMT Punta Umbría), bien situados en la tabla.

En Sub 13, Pablo Medina (Canarias) se impuso en la cuarta prueba, recuperando así el liderato con tres puntos de ventaja sobre Sarmiento, mientras que Blanca Cervantes afianza su liderazgo entre las niñas. En Sub 11, máxima emoción con empate en lo más alto entre Leo Ortego y Juan Sáenz (RC El Candado), ambos ya sin mucho margen de error. En categoría femenina, Kaja Kolasinska continúa firme al frente de la clasificación.

Con la mitad del campeonato ya disputada y unas clasificaciones muy apretadas, todo está abierto de cara a las dos últimas jornadas, en las que la organización espera buenas condiciones de viento para seguir sumando pruebas y acercarse al máximo previsto.