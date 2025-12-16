El Valladolid toma una medida ejemplar con el mismo problema que el Cádiz CF

El Real Valladolid se ha comprometido a devolver los 2,5 euros que cobró a cada socio o aficionado que adquirieron abonos o entradas sueltas en la temporada anterior, tras prosperar una denuncia promovida por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Castilla y León (FACUA), que ha derivado en que esta temporada ya no esté cobrando ese concepto. Una denuncia similar a la que recibió el Cádiz CF, que hace algo más de un año conoció que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía informaba a FACUA Cádiz daba inicio a un expediente sancionador por el cobro de gastos de gestión a los usuarios en la renovación o adquisición de los abonos para la temporada 2023-24.

En el caso del Valladolid, en un comunicado, Facua ha recomendado a los abonados y aficionados afectados que reclamen el cobro indebido correspondiente a la temporada precedente.

La asociación denunció esta práctica ante la Dirección de Consumo de la Junta de Castilla y León cuyo Servicio de Vigilancia y Control ha informado de que el Real Valladolid ha llevado a cabo una "corrección voluntaria de la conducta con reparación del daño causado", al no haberse cobrado gastos de gestión con la renovación y expedición de abonos para la presente temporada 2025-2026.

Facua ha comprobado que, durante el proceso de compra de entradas online, el club blanquivioleta ya ha dejado de incluir este recargo irregular que aplicaba la campaña anterior.

La asociación ha recordado que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, considera abusivo el cobro a los consumidores por servicios no prestados.

Es esta normativa, junto con otras regulaciones de ámbito autonómico, a la que alude Facua para plantear esta reclamación, que tiene como precedente lo ocurrido en Cádiz en 2023, cuando la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía multó al equipo gaditano con 63.588,40 euros por cobrar gastos de gestión a los usuarios en la renovación o adquisición de los abonos de temporada.

Teniendo en cuenta los casos del Cádiz CF y del Valladolid CF, la asociación hace un llamamiento al resto de clubes que a día de hoy siguen cobrando gastos de gestión con la renovación de abonos o adquisición de entradas para que dejen de hacerlo, ya que se trata de una cláusula abusiva que vulnera los derechos de los consumidores