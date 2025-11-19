Multa al Cádiz CF por un cobro indebido a los abonados

Hace algo más de un año la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía informaba a FACUA Cádiz del inicio de un expediente sancionador contra el Cádiz CF por el cobro de gastos de gestión a los usuarios en la renovación o adquisición de los abonos para la temporada 2023-24.

En julio de 2023, FACUA Cádiz denunció este hecho ante la administración autonómica, al entender que había incumplimiento por parte de la entidad deportiva, de varias normas que protegen los derechos de los consumidores, entre otras, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que considera abusivo el cobro a los consumidores por servicios no prestados efectivamente o la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, que califica como infracción cobrar a los consumidores precios superiores a los anunciados, así como ocultarles parte del precio mediante formas de pago o de prestaciones no acordadas.

Desde el año pasado, FACUA Cádiz esperaba que el club fuera objeto de una sanción contundente por parte de la Junta de Andalucía. En este sentido, recordaba que la Ley 13/2003 otorga a la Junta la posibilidad de imponer multas por una cuantía de hasta un millón de euros sin considera la infracción como muy grave, y de hasta 60.000 euros si sólo la califica como grave. Asimismo, FACUA Cádiz también confiaba en que la Junta de Andalucía, además de la sanción, impusiera al club de fútbol la devolución del beneficio económico obtenido con la infracción.

Pues ya se conoce el resultado de este procedimiento sancionador, y el Cádiz CF recibe una sanción económica que asciende a 63.588,40 euros por el cobro de gastos de gestión en la campaña de abonados -renovación y nueva adquisición- de hace dos campañas.

Para establecer esta multa, la Junta ha tomado como referencia el dinero que cobró la entidad de manera indebida, que fue de 2,15 euros por abono teniendo en cuenta que el total de los mismos ascendió a 14.788. Por lo tanto la sanción al Cádiz CF es el doble del beneficio obtenido en esta práctica (31.794,20 euros).

Las personas que se vieron afectadas en la renovación del carnet de abonado pueden presentar sus reclamaciones en la sede del Cádiz CF, para lo cual deben cumplimentar las hojas oficiales para este tipo de reclamaciones de la Junta de Andalucía.