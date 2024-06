Uruguay no se acuerda del Cádiz CF en su estreno en la Copa América

La selección de Uruguay, una de las grandes aspirantes a conquistar la Copa América, se estrenó la pasada madrugada con un contundente triunfo por 3-1 ante Panamá gracias a un golazo de Maximiliano Araújo y dos tantos en la recta final de Darwin Núñez y Matías Viña. El gol panameño del honor lo consiguió Michael Amir Murillo en el minuto 94.

El Cádiz CF estuvo muy atento a la cita por la posibilidad de que Brian Ocampo debutara en el torneo, pero finalmente el extremo se quedó en el banquillo porque Marcelo Bielsa no recurrió a él en ningún momento. Discfrutó del triunfo de su selección, pero el cadista quedó relegado a un segundo plano. Cabe recordar que la convocatoria de Ocampo para la Copa América resultó una gran sorpresa después de un año casi en blanco de este jugador.

Superiores durante prácticamente toda la noche pero escasos de puntería para aprovechar aún mejor sus múltiples ocasiones, los de Marcelo Bielsa tienen tres puntos en el Grupo C, los mismos que el combinado de Estados Unidos, que venció por 2-0 a Bolivia.

Ni un minuto había pasado en el Hard Rock Stadium de Miami (EE.UU.) y Giorgian de Arrascaeta, la apuesta de Bielsa para escoltar en el centro del campo a Federico Valverde y Manuel Ugarte, tuvo las dos primeras aproximaciones para Uruguay. Fue un inicio muy prometedor de la Celeste, tomando riesgos con una presión alta, empujando atrás a Panamá y asumiendo el balón con autoridad.

Las ocasiones comenzaron a acumularse, con una muy buena circulación para entrar por las bandas, y Maximiliano Araújo estuvo cerca de descorchar el marcador con un intento de cabeza.

No espero mucho más para cantar gol. El delantero del Toluca recibió solo en el pico del área, se dio la vuelta y clavó un zurdazo exquisito al segundo palo no lejos de la escuadra en el 15. La ventaja no relajó a los charrúas, que conservaron la ambición, el hambre y el colmillo.

De Arrascaeta, Maximiliano Araújo y Ugarte protagonizaron una triple ocasión y Panamá se salvó de milagro. Todavía más claro fue un remate franco de Darwin Núñez que no encontró la red por una gran intervención de Orlando Mosquera.

Frente al intenso ritmo y la gran movilidad de Uruguay, a los canaleros les costó mucho estirarse. En el balance ofensivo de los de Thomas Christiansen solo se pudo anotar un tiro aislado de José Fajardo en el 36 que acarició el palo izquierdo de Sergio Rochet.

Tras 12 remates (5 a puerta) y con Mosquera erigido en héroe de Panamá, el único pero de Uruguay al intermedio fue su falta de puntería. No la encontró en el vestuario Núñez. Negado de cara al gol, el ariete del Liverpool mandó fuera un cabezazo muy claro en el primer minuto de la segunda mitad.

Ronald Araújo, que se dolió en la primera parte en un choque, fue sustituido por José María Giménez. Uruguay seguía desperdiciando oportunidades, una temeridad con un resultado tan corto, y Panamá, con bajas importantes para este torneo como la ausencia de su capitán Aníbal Godoy, se lanzó al ataque.

Llegaron entonces los mejores momentos de los centroamericanos. Fajardo -tras un grave error defensivo de Mathías Olivera-, Roderick Miller y José Rodríguez por dos veces acariciaron el empate mientras los uruguayos perdían terreno y aplomo.

Bielsa movió el banquillo de inmediato y la entrada de Nicolás de la Cruz y Sebastián Cáceres en el minuto 59 frenó el arreón panameño, que seguía intentándolo con Adalberto Carrasquilla manejando con finura en el eje. Uruguay recuperó el mando y en el desenlace llegaron los goles de la tranquilidad.

Núñez, aprovechando con la zurda un rechace dentro del área, logró por fin en el 85 su gol; Viña anotó de cabeza en el descuento; y Murillo maquilló para el 3-1 final en la última jugada del partido.

Marcelo Bielsa alineó el siguiente equipo: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo (José María Giménez, 45'), Mathías Olivera (Sebastián Cáceres, 59'), Matías Viña; Federico Valverde (Rodrigo Bentancur, 83'), Manuel Ugarte, Giorgian De Arrascaeta (Nicolás de la Cruz, 59'); Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.