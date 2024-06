Cádiz, protagonista de la victoria de Venezuela en su estreno en la Copa América

Jhonder Cádiz y Eduard Bello, los dos cambios de Fernando Batista tras el descanso, firmaron los goles decisivos para la remontada de Venezuela, que le ganó por 1-2 a Ecuador en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, para empezar con buen pie su camino en la Copa América. Un futbolista del Cádiz CF participó en el encuentro y otro con el apellido de la provincia y la capital gaditana tuvo protagonismo en la victoria.

Ecuador jugó con diez hombres desde el minuto 22 por la roja directa a Enner Valencia, pero se había adelantado de la mano del jugador del Brighton inglés Jeremy Sarmiento. Su ilusión duró hasta el descanso y su Copa América se pone cuesta arriba.

En la reanudación, Cádiz, del Famalicao portugués, y Bello, del Mazatlán mexicano, reemplazaron a Darwin Machís y Cristian Cásseres y cambiaron la historia del partido con dos goles en el espacio de diez minutos, entre el 64 y el 74.

Machís, con contrato con el conjunto amarillo hasta el 30 de junio (cedido por el Valladolid), formó parte del once inicial pero no tuvo su mejor día y tras el descanso ya no saltó al césped.

Le dieron tres puntos trascendentales a la Vinotinto para arrancar de la mejor forma el grupo B, en el que también están encuadrados México y Jamaica.

Pasó de todo en la primera mitad para la Vinotinto. Ecuador arrancó mejor y rozó la ventaja con un disparo de Kendry Páez, que fue titular y se convirtió en el más joven en jugar en Copa América en el Siglo XXI.

Pero en esa misma jugada Enner Valencia, el referente ofensivo de la Tri, acabó expulsado con roja directa por darle una fuerte patada a José Martínez.

Venezuela tomó coraje y se asomó con continuidad al área rival, pero la Tri tuvo el mérito de saber sufrir. Aguantó el momento complicado y esperó sus oportunidades para salir al contragolpe. Y cuando llegó la ocasión, en el 40, el equipo de Sánchez no perdonó.

En una acción a balón parado, Jeremy Sarmiento recogió un rebote en el área y superó al portero Rafael Romo con la derecha para dar ventaja a Ecuador.

Batista cambia y acierta

Batista necesitaba cambiar y lo hizo en el descanso al darle paso a Eduard Bello y a Jhonder Cádiz por Cásseres y Machís, respectivamente. Y su decisión tuvo premio.

Venezuela retomó el mando de las operaciones y aprovechó un fallo en salida de balón de Ecuador para construir el empate. Tras un saque de banda rápido, Rondón acomodó el balón para Cádiz, quien definió para igualar 1-1.

Soteldo, incluso en una tarde en la que no tuvo gran brillantez, sacudió a la defensa de Ecuador y el empuje de Venezuela acabó rompiendo el muro ecuatoriano por segunda vez en el 74.

Un cabezazo de Rondón fue repelido por las manos de Alexander Domínguez, pero en el rechace apareció el otro cambio de Batista, Bello, quien anotó a placer el gol del 2-1.

Logró defender su ventaja con solidez la Vinotinto, que consiguió tres puntos de gran importancia para alimentar su ambición de plantarse en cuartos en esta Copa América.

Su próximo compromiso será contra México, mientras que Ecuador se jugará un partido sin margen de error en Las Vegas contra Jamaica.

Ficha técnica

Ecuador (1): Domínguez; Preciado, Torres, Pacho, Hincapié; Caicedo, Franco (Jordy Caicedo, m.79), Sarmiento (Gruezo, m.60), Páez (Minda, m.79), Yeboah (Rodríguez, m.35); Enner.

Venezuela (2): Romo; González, Ferraresi, Osorio, Navarro; Herrera (Rincón, m.92), Martínez, Cásseres (Bello, m.46), Soteldo (Savarino, m.84), Machís (Cádiz, m.46); Rondón.

Goles: 1-0, m.38: Sarmiento; 1-1. m.64: Cádiz; 1-2, m.74: Bello.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia). Mostró cartulina amarilla a Sarmiento (m.29) y Páez (m.45), de Ecuador, y a Machís (m.31), Cásseres (m.45), de Venezuela. Expulsó con roja directa a Enner Valencia (m.22), de Ecuador.

Incidencias: Partido inaugural del grupo B de la Copa América disputado en el estadio Levi's Stadium de Santa Clara ante cerca de 30.000 espectadores.