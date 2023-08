Últimos días del mercado de fichajes: los movimientos que se esperan en el Cádiz CF

Arranca la última semana de agosto (quedan cuatro días del mes) y por tanto el mercado de fichajes se adentra en los coletazos finales. Hasta las 12 de la noche del próximo viernes 1 de septiembre hay margen para hacer operaciones pero queda poco tiempo. El Cádiz CF, como otros equipos, tiene tarea pendiente para terminar de rematar la plantilla.

Se espera algún movimiento en el conjunto amarillo. Así lo afirmó Sergio González el pasado viernes en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Almería del segundo capítulo del campeonato.

Tras las incorporaciones de los laterales zurdos Javi Hernández y Lucas Pires, el extremo izquierdo Darwin Machís y el delantero Maxi Gómez (además de la continuidad de Jorge Meré), se pueden producir entre una y tres novedades antes del cierre de la ventana veraniega.

¿Cuáles son las posiciones que pueden ofrecer caras nuevas? La marcha de Theo Bongonda dejó un hueco en la banda derecha y el club trabaja en la posibilidad de buscar un nuevo inquilino para esa zona. Tiago Gouviea era el hombre elegido y su llegada estaba encarrilada pero el Benfica decisión quedarse con el futbolista de 22 años salvo que haya otro giro en los próximos días.

Sigue abierta la opción de que aterrice un jugador que aporte fortaleza al centro del campo. El nombre que más ha sonado durante el verano es el de Martin Hongla, medio del Hellas Verona que hizo un buen papel en el Valladolid en la segunda parte de la pasada temporada. Renato Tapia (Celta de Vigo) y Paul (Betis) también están en el mercado al disponer de pocos minutos en sus equipos. El club maneja otras alternativas.

No está descartado que haya otra novedad más en el plantel cadista. Si Momo Mbaye no continúa, podría llegar un defensa central. El zaguero no ha participado en las primeras tres jornadas de Liga y está llamado a ocupar un rol secundario.