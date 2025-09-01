Último día del mercado de fichajes del Cádiz CF, en directo: confirmada la llegada del extremo Efe Ugiagbe

El último día del mercado de fichajes del Cádiz CF será ajetreado, como acostumbra el equipo amarillo. Un mínimo de dos fichajes llegarán para reforzar el plantel cadista y también habrá más salidas. De momento, en la jornada de ayer se produjeron las salidas de los descartes: Escalante, Alcaraz y Sobrino. Hasta las 23:59 horas, los rumores serán constantes, habrá ofrecimientos y se vincularán nombres al club cadista que despertarán la sorpresa de la afición.