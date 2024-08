La última hora del mercado del Cádiz CF por boca de su entrenador

El mercado de incorporaciones cierra este viernes y sobre la mesa de la sala de prensa de las instalaciones de el Rosal estuvo este jueves la situación de aquellos casos de la plantilla que están en el aire. El entrenador del Cádiz CF sacó el 'capote' en algún momento.

Últimas horas de mercado... Álex, Kouamé... "Tanto Álex como Kouamé siguen como estaban. Me consta que se está trabajando y yo me espero cualquier cosa. El club está trabajando en varias cosas pero no sé si se podrán hacer", se limitaba a explicar antes de agregar que "de lo que se trata es de que todo el mundo ayude y esté preparado". "Todos enchufados. Los que menos han jugado, como has dicho con el caso de Matos, deben seguir trabajando y se trata de empujar y remar todos independientemente de las cosas personales. Así seremos un equipo de verdad y será más fácil llegar al objetivo".

Paco López, parco en palabras con la opción de que Óscar Melendo recale en el Cádiz CF. "Óscar no es nuestro, es del Granada. No puedo decir más". Y más extenso con Rubén Sobrino. "Si repasas a Sobrino, lo recuerdo en el Alavés como delantero. Y en el Levante quisimos ficharlo como delantero. Se adapta y rinde en cualquier posición. No es vistoso pero juega con todos los entrenadores. Muy trabajador para el equipo. Se adapta por fuera y por dentro. Cumple en cualquier posición; lo pones de lateral derecho y cumple".

No oculta cuál es su dupla favorita para el centro del campo del Cádiz CF. "El otro día que jugaran Alcaraz y Escalante el equipo lo nota, pero para ellos es pretemporada. No han hecho pretemporada. A día de hoy son jugadores fundamentales en esta plantilla. En la primera jornada pusimos a Moussa y a Álex, pero Moussa es joven y tiene que aprender muchas cosas. Ahora tratamos de tener rendimiento inmediato. Y los que están en esa posición deben espabilar porque la competencia es buena".