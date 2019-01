Cervera señala al culpable de su expulsión

El entrenador del Cádiz compareció visiblemente tensionado después de un encuentro bronco y tras su expulsión por un rifirrafe con Vicente Moreno. “Soy una persona tranquila en el banquillo, pero no me gusta que me provoquen. Él dice que hay que leer el acta porque no quiere decir la verdad. Hay una jugada en la que no tiramos el balón fuera y él sale para buscarme y me encuentra, yo digo algo y el cuarto me escucha. Estoy bien expulsado pero me duele que se castigue más la reacción que la provocación”.

El duelo, en todo caso, resultó un tanto tosco. “Los árbitros tienen una situación difícil, ha pitado muy recto, si no era claro no pitaba ni para un lado ni para otro. La expulsión de Jairo no la he visto y la de Mauro creo que es justa. No podemos estar pendientes de eso. Lo que ha pasado espero que sea una cosa en el camino, no para alarmarnos porque nosotros no somos así, no jugamos a esto sino a otra cosa. Un día malo”.

Sobre el resultado, se mostró en parte satisfecho por el punto sumado y en parte enfadado por la imagen hasta el descanso. “En la primera parte no hemos estado bien, ellos han sido mejores, tenían la pelota atrás pero cuando la metían delante tampoco éramos capaces de robar. No hemos generado nada de peligro”.

La reacción después, no obstante, merece su alabanza. “En la segunda parte, con 10, sabíamos lo que había que hacer y cuando lo sabemos y lo hacemos somos peligrosos. A veces salimos al campo pensando que podemos hacer más o menos cosas y en ese pensar mucho no sale bien”.

En cualquier caso, el empate, dadas las circunstancias, lo valora de forma positiva. “No perder tal y como estaban las cosas es bueno, es un punto, pero hay que analizar todo el partido, las expectativas, ver que llegan equipos que parece que no y luego sí…”.

Afortunadamente, los cambios surtieron efecto. “En eso sí estoy contento. Con 10, tener a los laterales, además a Rober Correa con una tarjeta, no era lo que necesitábamos, pero sí algo más cuando robáramos. Con Ager sabíamos que a balón parado podía haber peligro”.

Visto lo visto, ¿se reafirma en la necesidad de refuerzos? “En la primera parte sí estoy de acuerdo, en la segunda no sé. Hay colegas míos que dicen que el mercado de invierno te menea el vestuario… Llevamos 35 puntos y tiene que venir gente a ayudarnos, pero no hay que pensar en que esto va a cambiar muchísimo con 4 ó 5. Si viene gente buena, recibirlos con los brazos abiertos y que ayuden”.

Por último, en relación a la baja por sanción de Mauro y Jairo en Oviedo apuntó que “veremos durante la semana cómo suplirlos y seguro que los que salgan lo harán bien”.